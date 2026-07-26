Publicat la 26.07.2026, 00:01:04

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii mari. Întotdeauna statul pe loc a fost. Ai priceput? Statul pe loc, fără să mă clintesc!” — Jesse Livermore, prin vocea lui Larry Livingston, în „Reminiscences of a Stock Operator” de Edwin Lefèvre (1923)

Speculatorul care câștiga stând nemișcat

Jesse Livermore a fost cel mai temut trader al primei jumătăți de secol XX. A câștigat și a pierdut mai multe averi decât poate număra cineva, iar în ziua crahului din 1929 a plecat acasă cu peste 100 de milioane de dolari — o sumă amețitoare pentru vremea aceea. Cartea lui Lefèvre nu e o autobiografie oficială, dar toată lumea din piață știe cine e „Larry Livingston”. Fraza asta apare într-un moment în care naratorul realizează, după ani de tranzacționare frenetică, că marile lovituri nu au venit din ce a cumpărat sau vândut, ci din ce a avut curajul să nu atingă. A stat cu poziția deschisă când toți ceilalți se agitau.

Boala mâinilor care nu stau locului

Cel mai scump instinct al unui investitor român e nevoia de a face ceva. Vezi indicele BET urcând trei zile la rând, apoi corectând brusc, și degetul apasă pe „vinde” înainte ca mintea să apuce să întrebe de ce. Livermore a observat exact această slăbiciune acum un secol, iar tehnologia doar a înrăutățit-o. Aplicațiile de tranzacționare îți livrează notificări la fiecare tresărire de preț, ca și cum inacțiunea ar fi un păcat.

Gândește-te la cineva care a cumpărat acțiuni Romgaz sau Hidroelectrica la listare și pur și simplu le-a ținut, reinvestind dividendele. A câștigat mai mult decât zece traderi care au intrat și au ieșit de cincizeci de ori, plătind comisioane și impozite la fiecare mișcare. Sigur, există și contraexemplul: cine a „stat pe loc” cu acțiuni la o companie în declin structural a stat pe loc direct în groapă. Livermore nu spunea să ții orbește. Spunea să nu te miști din tendința corectă doar pentru că te mănâncă palmele.

Testul celor 24 de ore

Data viitoare când simți impulsul irezistibil de a vinde sau de a cumpăra ceva, notează pe hârtie decizia, motivul concret și prețul — apoi așteaptă o zi întreagă înainte să execuți. Nu un ordin, doar o notiță. Vei descoperi că jumătate dintre pornirile tale erau reacții emoționale la zgomotul pieței, nu decizii. Cealaltă jumătate, cele care rezistă peste noapte, sunt de obicei singurele care meritau făcute. Răbdarea nu se învață citind despre ea. Se antrenează, tranzacție cu tranzacție amânată.