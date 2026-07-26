Publicat la 26.07.2026, 11:27:00

România a doborât duminică dimineață a treia dronă în doar trei zile, după ce un aparat de zbor fără pilot a pătruns ilegal în spațiul aerian național, în zona Deltei Dunării. Drona a fost interceptată și neutralizată de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că incidentul s-a produs la ora 10:13, în zona Sulina–Chilia, și a felicitat piloții români pentru intervenția rapidă.

Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, aeronava F-16 aflată în serviciul de Poliție Aeriană a angajat ținta după ce aceasta a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc.

„Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc. În această dimineață, la ora 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre”, a transmis MApN.

Ministerul precizează că aparatul a fost neutralizat la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României.

A treia interceptare în trei zile

Incidentul vine după alte două pătrunderi neautorizate produse în ultimele zile.

Vineri, un avion F-16 a doborât o dronă care intrase în spațiul aerian al României, iar sâmbătă o altă dronă a fost neutralizată în apropierea localității Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Astfel, în numai trei zile, Forțele Aeriene Române au fost nevoite să intervină de trei ori pentru neutralizarea unor drone care au încălcat spațiul aerian național.

Drona de vineri era de tip Shahed

Președintele Nicușor Dan a anunțat că ancheta desfășurată de Parchetul General a stabilit deja tipul dronei doborâte vineri.

„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a precizat șeful statului.

În schimb, investigațiile privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt încă în desfășurare, autoritățile urmând să stabilească modelul, proveniența și circumstanțele în care acestea au pătruns în spațiul aerian românesc.

România pregătește un protest diplomatic

În urma incidentelor repetate, președintele Nicușor Dan a anunțat că România va formula un nou protest diplomatic împotriva Federației Ruse, după finalizarea investigațiilor.

„Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene”, a transmis șeful statului.

Tensiunile cresc la granița estică a NATO

Cele trei incidente consecutive reprezintă cea mai intensă serie de încălcări ale spațiului aerian românesc din ultimele zile și confirmă presiunea tot mai mare exercitată de conflictul din Ucraina asupra flancului estic al NATO.

Autoritățile române monitorizează permanent zona Deltei Dunării și a Mării Negre, iar aeronavele aflate în serviciul de Poliție Aeriană rămân pregătite să intervină în cazul unor noi incursiuni.