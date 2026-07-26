Publicat la 26.07.2026, 14:20:10

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în timp ce președintele Nicușor Dan a transmis că România consideră aceste încălcări ale spațiului aerian drept „inadmisibile și intolerabile”.

Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul Afacerilor Externe

Potrivit șefei diplomației române, ambasadorul Federației Ruse la București a fost chemat la sediul MAE după seria de incidente în care drone au pătruns în spațiul aerian sau în apele teritoriale ale României. Decizia vine după ce autoritățile au confirmat că prima dronă doborâtă este de tip Shahed, model folosit de armata rusă în războiul din Ucraina. Convocarea ambasadorului reprezintă unul dintre cele mai ferme demersuri diplomatice adoptate de România în urma acestor incidente.

Nicușor Dan: „Este inadmisibil și intolerabil”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va transmite un protest diplomatic oficial Federației Ruse, bazat pe concluziile anchetelor desfășurate de autoritățile competente.

Șeful statului a precizat că investigațiile continuă și în cazul celorlalte două drone neutralizate, însă a subliniat că încălcarea repetată a spațiului aerian românesc este tratată cu maximă seriozitate. „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a transmis președintele.

Trei drone distruse în trei zile

Seria incidentelor a început vineri dimineață, când o aeronavă a Forțelor Aeriene Române a interceptat și distrus o dronă într-o zonă nelocuită din România. Potrivit Parchetului General, aparatul era de tip Shahed. Sâmbătă, un nou incident a avut loc în apropierea Deltei Dunării. O altă dronă a fost neutralizată în spațiul aerian românesc, în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe, iar echipe ale Ministerului Apărării au fost trimise în teren pentru verificări. Duminică dimineață, radarele militare au detectat o nouă țintă care a pătruns în apele teritoriale ale României. La doar câteva minute după identificare, aceeași aeronavă F-16 a distrus drona deasupra Mării Negre, în zona Sulina–Chilia.

Autoritățile române continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care cele trei drone au ajuns în apropierea teritoriului național și pentru a identifica proveniența acestora. Rezultatele investigațiilor vor sta la baza protestului diplomatic pe care România îl va transmite Federației Ruse, într-un context de securitate tot mai tensionat în regiunea Mării Negre.