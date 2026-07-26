Publicat la 26.07.2026, 14:02:00

Cel mai mare restanțier la plata întreținerii din România nu este o persoană fizică și nici o companie, ci chiar Primăria Municipiului București. Asta conform unei declarații a unui specialist în domeniul asociațiilor de proprietari făcută în mediul online. Declarație ce a stârnit numeroase reacții după ce un specialist în domeniul asociațiilor de proprietari.

Afirmația îi aparține lui Radu Opaina, fondatorul Federației Asociațiilor de Proprietari din România, care spune că instituția ar avea datorii de ordinul milioanelor de euro către asociațiile de proprietari din Capitală.

„Primăria Capitalei este cel mai mare restanțier”

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Radu Opaina susține că municipalitatea deține mii de apartamente în blocurile din București, iar pentru o parte dintre acestea obligațiile către asociațiile de proprietari nu ar fi fost achitate. „Cel mai mare restanțier la întreținere din România și din istoria României este Primăria Municipiului București, care este proprietarul a mii de apartamente în blocurile de locuințe”, afirmă acesta. Potrivit specialistului, valoarea restanțelor acumulate s-ar ridica la câteva milioane de euro, fără a preciza însă o sumă exactă sau situația fiecărui imobil în parte.

Radu Opaina îi îndeamnă pe bucureșteni să verifice listele de plată și situația apartamentelor aflate în proprietatea municipalității din blocurile în care locuiesc. În opinia sa, există asociații de proprietari care suportă dificultăți financiare tocmai din cauza acestor restanțe, iar locatarii ar trebui să știe dacă printre proprietarii din imobil se află și Primăria Capitalei. „Poate vă aflați într-una dintre situațiile din blocurile în care acest proprietar, Primăria Capitalei, nu își achită obligațiile”, a transmis Opaina.

Cine este Radu Opaina

Radu Opaina este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în domeniul administrării condominiilor din România. El a fondat Federația Asociațiilor de Proprietari din România și activează de peste trei decenii în domeniul legislației și administrării proprietății comune.

De-a lungul timpului, acesta a intervenit frecvent în spațiul public pe teme legate de întreținerea blocurilor, drepturile și obligațiile proprietarilor, precum și de relația dintre asociațiile de proprietari și autoritățile locale.

Deocamdată, afirmațiile nu au fost însoțite de un punct de vedere al Primăriei

Până în acest moment, Primăria Municipiului București nu a prezentat un punct de vedere public cu privire la declarațiile lui Radu Opaina și nici nu au fost făcute publice date oficiale care să confirme valoarea totală a restanțelor invocate. În lipsa unei reacții oficiale din partea municipalității, informațiile prezentate reprezintă declarațiile specialistului, urmând ca eventualele clarificări sau precizări din partea autorităților să completeze imaginea asupra situației.