Publicat la 26.07.2026, 14:38:04

Începând cu 1 august, Aradul va avea cele mai mici tarife pentru transportul public din România, după ce autoritățile locale au decis reducerea drastică a prețului biletelor și abonamentelor. Astfel, un bilet pentru autobuz sau tramvai va costa doar 1 leu. Mai mult, va putea fi folosit timp de 24 de ore, indiferent de numărul călătoriilor efectuate în municipiu.

De la 4,5 lei la doar 1 leu

Compania de Transport Public (CTP) Arad a anunțat că toate pregătirile tehnice au fost finalizate, iar noile tarife vor intra în vigoare în noaptea de 31 iulie spre 1 august. Schimbarea este una spectaculoasă. Până acum, un bilet costa 4,5 lei și era valabil doar 90 de minute. De la începutul lunii august, același bilet va costa doar 1 leu, iar călătorii îl vor putea folosi timp de o zi întreagă pe toate liniile de autobuz și tramvai din municipiu. Și abonamentele devin mult mai accesibile. Un abonament săptămânal va costa 5 lei, iar unul lunar doar 20 de lei, comparativ cu 120 de lei, cât costă în prezent.





Programul „Vinerea Verde”- ziua când transportul este gratuit

Pe lângă noile tarife simbolice, CTP Arad va continua programul „Vinerea Verde”, prin care locuitorii și vizitatorii pot circula gratuit cu toate mijloacele de transport public în fiecare zi de vineri. Programul este în derulare de câțiva ani și are ca obiectiv încurajarea folosirii transportului public în detrimentul mașinii personale.

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, recomandă călătorilor utilizarea aplicației mobile „Transport Public Arad”, care permite cumpărarea biletelor și planificarea traseelor. Toate tramvaiele și autobuzele sunt monitorizate prin GPS, iar aplicația oferă informații în timp real despre ora la care vehiculele ajung în stații, astfel încât călătorii să își poată organiza mai ușor deplasările.

Reducerea prețurilor a fost aprobată de Consiliul Local Arad la sfârșitul lunii mai și are un scop clar: convingerea cât mai multor oameni să renunțe la autoturismele personale în favoarea transportului public. Autoritățile susțin că măsura va contribui la diminuarea aglomerației din trafic și la reducerea poluării, în condițiile în care tramvaiele și autobuzele electrice nu emit gaze poluante și reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții pentru un oraș mai curat.

Primarul Aradului, Călin Bibarț, spune că, atunci când proiectul a fost propus, că veniturile obținute din vânzarea biletelor și abonamentelor reprezintă doar o mică parte din bugetul companiei de transport, serviciul fiind deja puternic subvenționat de administrația locală.

Însă se caută șoferi și vatmani

Conducerea CTP Arad recunoaște că se confruntă în continuare cu un deficit de personal. Compania are nevoie de aproximativ 15 vatmani și încă cinci șoferi de autobuz, însă mai multe persoane sunt deja înscrise în programe de pregătire și urmează să fie angajate.

Cu noile tarife anunțate, Aradul devine orașul cu cel mai ieftin transport public din România.