Picanteriile fostei videchatiste Mariana Moculescu despre presupusa idilă cu Cherecheș, primarul fugar: ”Îmi spunea Lady. De trei ori am ratat, a patra oară….”

Fostă solistă ce spune trăiește, la 54 de ani, din content pe platforme pentru adulți, Mariana Moculescu îi plânge soarta primarului fugar Cătălin Cherecheș. Susține că a avut o idilă cu băimăreanul care nu este străin de detenție.

Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu are numai cuvinte de laudă pentru primarul reales în funcție la alegerile din 2016, în timp ce se afla în închisoare. Mariana Moculescu îl descrie pe edilul mai mare cu zece ani de cât ea, și pe care dă de înțeles că l-a cunoscut înainte ca acesta să se fi căsătorit, drept un om politicos, elegant și care știe să se comporte cu partenera de viață.

Picanteriile fostei videchatiste Mariana Moculescu despre presupusa idilă cu Cherecheș! ”Nu vreau să fiu judecată de nimeni. Eu l-am cunoscut pe Cătălin înainte de căsătoria sa, știam că are o relație, l-am și întrebat despre fata respectivă, actuala soție, dar mi-a spus că nu întotdeauna tot ce apare pe social media este și sută la sută adevărat. Am fost curtată de Cătălin Cherecheș mai demult și am acceptat invitația sa destul de târziu. Am conversat foarte mult cu el la telefon, nopțile. Mă plăcea foarte tare, pentru că sunt o femeie cunoscută în România, care a avut și o reclamă anume. Și-a dorit foarte mult să ne întâlnim și în realitate”, s-a destăinuit Mariana Moculescu lui Cristi Brancu și telespectatorilor.

”Îmi spunea Lady. Foarte galant, foarte curtenitor și o să dau din casă și o să vă spun că este foarte bărbat. E ceva de înnebunești. Deci mă uit la soție și spun: e fericită sigur cu el și îl iubește de adevăratelea, vă zic eu. De trei ori am ratat, a patra oară ne-am văzut, dar între timp am vorbit patru luni, nopți, ore, discuții, complimente, dar nu numai complimente, ci și compătimiri”, susține Mariana Moculescu.