Râsu’ plânsu’! Popular comic român, condamnat la muncă în folosul comunității! Va lucra 30 de zile la Direcția Generală de Asistență Socială a sectorului 4

Cunoscut comic român, condamnat la 30 de zile de muncă în folosul comunității. Cosmin Nedelcu, cunoscut iubitorilor de scheciuri de tip stand-up comedy, dar și din multe producții de televiziune și cinematografice, a primit condamnarea după un conflict. A pozat în victimă dar s-a dovedit agresor.

S-a petrecut în 2001, chiar pe Calea Victoriei, când atlecticul Micutzu’ s-a lepădat de glume și a răspus cu amenințări unui grup de trecători care i-au adresat injurii. Filmulețe cu ieșirea violentă a acestuia au împânzit internetul la vremea respectivă, conflictul fiind stins la secția poliție după amenințări, îmbrânceli, pumni și un geam spart.

Micutzu’ a fost condamnat la muncă în folosul comunității! ”În baza art. 318 alin. 15 C.proc.pen. admite cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei cu nr. 7329/160/P/2021, din data de 06.02.2024, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală faţă de suspectul Nedelcu Cosmin, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C. pen., faţă de suspectul Şuiu Georgian, cercetat sub

aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. şi faţă de suspectul Comănescu Nicolae Liviu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 C. pen şi lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia”, conform deciziei instanței în procesul ce a durat mai bine de doi ani.

Dacă nu se prezintă la serviciul probațiune pentru stabilirea programului social (ce a fost stabilit la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 4), Micutzu’ riscă începerea urmăririi penale.