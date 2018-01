POVESTEA celei mai cunoscute prezentatoare TV din România!

De peste 20 de ani este vedeta ştirilor celei mai urmărite televiziuni din ţară, Pro TV. Şi-a început cariera în televiziune la SOTI, în anul 1992. A urmat un stagiu la CNN, unde a învăţat cu adevărat cum funcţionează o redacţie sau cum arată un prompter. Deşi putea rămâne acolo, a revenit în România şi a acceptat oferta primită de la Pro TV. Salariul său la acest post de televiziune a rămas o legendă, fiind vehiculate sume colosale şi fiind considerată cel mai bine plătit prezentator de ştiri. A câştigat, de-a lungul carierei, mai multe premii, inclusiv cel de cel mai bun prezentator din România şi cel de cel mai bun om de televiziune.

În paralel, o perioadă de zece ani, a condus redacţia revistei The One, iar în prezent are şi o emisiune la Europa FM, intitulată „La Radio”. În acest an, a lansat o revistă online de lifestyle pentru femei, alistmagazine.ro. „În mintea mea, nu am pornit acest proiect ca pe o afacere, ci dintr-o pasiune. Pentru mine este o aventură. Aşa ar trebui definită”, declara Andreea Esca, pentru paginademedia.ro.

În urmă cu trei ani a scris şi o carte, „Ce-am făcut când am tăcut”, publicată de editura Humanitas. S-a implicat şi în campanii naţionale caritabile. „Mă simt utilă ca Ambasador al Fundaţiei Renaşterea de prevenire şi combatere a cancerului la sân sau ca speaker în cadrul diverselor conferinţe sau întâlniri profesionale în care pot împărtăşi oamenilor din experienţa mea”, spune prezentatoarea TV, pe blogul personal. De curând, s-a alăturat campaniei MagicHOME, care strânge fonduri pentru finalizarea unui centru în Bucureşti, destinat părinţilor care au copii ce suferă de cancer.

