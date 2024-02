Preşedintele Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson consideră imigraţia ”prioritară” faţă de Războiul din Ucraina, după o întâlnire cu Joe Biden în Biroul Oval pe tema deblocării unei anvelope financiare destinată Kievului

Congresmenii ”caută în mod activ” soluţii cu privire la un plan de ajutor al Ucrainei, blocat în Congres, însă ”prioritatea ţării este frontiera noastră” cu Mexicul, a declarat speakerul Mike Johnson presei la ieşirea din Biroul Oval.

Speaker Johnson after meeting with Biden at the White House: „I had a one-on-one for a period of time with the president, just he and I in the Oval Office…it’s time for action…we will get the government funded and we’ll keep working on that.”

”INTENSĂ”

Preşedintele Senatului Chuck Schumer a catalogat o reuniune la Casa Albă cu preşedintele Joe Biden, vicepreşedinta Kamala Harris şi colegi lideri în Congres drept ”una dintre cele mai intense” la care a luat parte vreodată, din cauza ”urgenţei” situaţiei.

El a declarat că, împreună cu Joe Biden, Kamala Harris, liderul minorităţii democrate în Camera Reprezentanţilor Hakeem Jeffries şi liderul minorităţii republicane în Senat Mitch McConnell au ”subliniat cât de vital este acest lucru Statelor Unite”.

”Nu ne putem permite să aşteptăm o lună, două sau trei luni. Pentru că, după toate probabilităţile, vom pierde Războiul” din Ucraina împotriva Rusiei, declară Schumer.

Această reuniune face parte dintr-o serie de presiuni asupra preşedintelui Camerei Reprezentanţilor în vederea deblocării unui ajutor destinat Ucrainei.

El şi-a exprimat frustrarea faţă de faptul că Johnson încearcă să lege o anvelopă financiară destinată Ucrainei de lupta împotriva imigraţiei în sudul Americii şi a subliniat că democraţii ”au un plan dur de securizare a frontierei”.

El a subliniat că Johnson ”a încercat să încheie un acord cu privire la (imigraţia de la) frontieră timp de şase luni, dar nu a obţinut nici măcar un vor democrat”.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson a declarat presei, la Casa Albă, că el crede că Congresul ”trebuie să aibă grijă mai întâi de nevoile Americii”, şi anume să abordeze problema imigraţiei, şi apoi să abordeze ajutoare străine.

El a refuzat să supună la vot un proiect de lege adoptat de Senat care prevede finanţarea luptei împotriva imigraţiei şi ajutoare destinate Ucrainei şi Fâşiei Gaza.

Schumer a declarat că, în cadrul reuniunii, s-a discutat despre faptul că eşecul susţinerii Ucrainei poate conduce la o dezbinare a NATO şi la o pierdere a leadershipului american în Alianţa Nord-Atlantică.

”Liderii Coreei de Nord şi Iranului ar fi încurajaţi să creadă că Statele Unite sunt o ţară moale şi grasă care şi-a pierdut calea şi vor profita de acest lucru”, a avertizat preşedintele Senatului.

Chuck Schumer a efectuat o vizită în Ucraina, la sfârşitul săptămânii trecute, împreună cu o delegaţie a Congresului american.

El a declarat că a fost ”zguduit” de faptul că ucrainenii ”luptă fără armament împotriva unui dictator brutal”.