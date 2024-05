Primar din Gorj, testat pozitiv la drug test

A lovit cu mașina o femeie! Robert Păiuși, primarul comunei Stejari din județul Gorj, a lovit cu mașina o femeie de 24 de ani, care se afla cu copilul ei în brațe, a fost depistat pozitiv la drug test.

Polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal pe numele primarului pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Stejari, în timp ce conducea un autoturism în satul Băcești, a acroșat cu oglinda laterală un pieton (femeie), în vârstă de 24 de ani din aceeași localitate, părăsind locul producerii evenimentului rutier. În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost identificat la scurt timp de polițiști și testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. În urma testării șoferului cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Ce spune primarul

„Mă îndreptam către biroul primăriei. În fața mea erau cei de la AUR. (…) Cineva mi-a dat cu pumnul în oglindă. Am vrut să mă dau jos din mașină și am văzut că veneau spre mine agitați. Mi-am continuat mersul spre primărie. Am ajuns la primărie și am constatat că oglinda nu avea nimic.

Cei de la AUR au spus că i-am lovit. Au chemat salvarea. Un scenariu de Sergiu Nicolaescu.

Am încercat să fiu în controlul psihic”, a spus primarul, într-un clip postat pe Facebook.