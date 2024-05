Primarul din Câmpina, prin oraș în stil Piedone, cu un Porsche de 110.000€

Primarul din Câmpina (județul Prahova), Moldoveanu Ioan Alin, a publicat în albumul cu realizările sale, pe care-l distribuie alegătorilor, o fotografie cu propriul bolid de lux parcat la câțiva metri de un utilaj care asfalta o stradă din oraș. Pe care el o inspecta în stilul lui Piedone.

Primarul liberal din Câmpina, Moldoveanu Ioan Alin, candidat pentru funcția similară pentru orașul Câmpina și-a strâns realizările în două albume de câteva sute de pagini, unul în 2020 și altul acum, în 2024. A înghesuit sute de poze cu realizările sale, dar cu unele ”scăpări”, scrie newsweek.ro.

Moldoveanu este prim vicepreședinte al organizației PNL Prahova al cărei președinte, Iulian Dumitrescu, este anchetat de DNA pentru luare de mită și fals în declarații. Pe cel de-al doilea album unde-s înghesuite realizările sale din mandatul 2020-2024 ca primar al localității Câmpina tronează sloganul “Eu sunt același om.”

Un edil controversat

Primarul din Câmpina, un personaj controversat în localitate, și-a construit un castel la marginea pădurii.

Imobilul se află pe strada Măgurii, din Poiana Câmpina, la poalele pădurii Măgura, are o suprafață de 518,38 mp, din care construită la sol 180 mp. Are două etaje, cel puțin 10 camere și 158 m de terase. Terenul pe care este construit are puțin de 2.850 mp, care la rândul lui este înconjurat de câteva sute de metri pătrați de pădure, scrie campineanul.ro.