Primii kilometri de autostradă terminați sub guvernarea PSD

Cei circa 30 de kilometri de pe Loturile 3 și 4 ai autostrăzii A10 Sebeș – Turda ar putea fi deschiși traficului până la finalul lunii iulie sau la începutul lunii august. Constructorul italian al Lotului 3 a demarat în aceste zile o operațiune de frezare a asfaltului și de reasfaltare pe câțiva kilometri, după jumătate de an de contre cu Compania de Drumuri care semnalase probleme cu planeitatea și compoziția asfatului. „În momentul în care termină constructorul și ne cheamă, noi vom putea face recepția. Sperăm ca până la finalul lunii să facem recepția, dar nu depinde de noi”, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanții Companiei de Autostrăzi. Odată inaugurați, cei 30 de km dintre Aiud și Turda vor fi primii terminați sub guvernarea PSD după mai bine de un an și jumătate de mandat.

De câteva zile constructorul italian Tirrena Scavi s-a apucat să frezeze asfaltul pe mai bine de doi kilometri de pe Lotul 3 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda, urmând a reasfalta bucățile în zilele ce urmează.

Lucrările de reperație vin după ce timp de jumătate de an constructorul s-a contrat cu CNAIR care susținea că sunt probleme cu planeitatea și rugozitatea asfaltului. Constructorul susținea că nu există probleme și că autostrada era gata de recepție încă din ianuarie, în timp ce autoritățile de la drumuri susțineau că sunt deficiențe de execuție care împiedică recepția lucrării.

În urmă cu un an și jumătate PSD-ALDE prelua guvernarea și în primele zile ale cabinetului Grindeanu publica, în detaliu, prima versiune detaliată a celebrului program de guvernare cu care au căștigat alegerile parlamentare. În acest document – corectat și ajustat deja de câteva ori între timp după schimbarea cabinetelor – la capitolul infrastructură rutieră erau promise multe proiectele importante care erau date ca și rezolvate în perioada 2017-2018… În realitate, nici un termen nu a fost respectat, nici un kilometru nou de autostradă nu a fost deschis circulației până în prezent, multe proiecte sunt blocate, altele întârziate peste măsură, iar în cazul unor proiecte s-au făcut chiar pași înapoi.

