Prysmian a demarat lucrările la o nouă linie de producţie în fabrica de cabluri de energie din Slatina, investiţie de 23 milioane de euro

”Prysmian România unul dintre cei mai mari producători de cabluri din ţară şi din Europa, a demarat începând cu data de 27 februarie 2024, lucrările la o nouă linie de producţie a cablurilor electrice de medie tensiune, la fabrica din Slatina. Noua linie de producţie reprezintă o investiţie directă a companiei în valoare de 23 milioane de euro, pe o perioadă de trei ani şi va creşte capacitatea fabricii cu 12.000 de tone pe an, cablu electric de medie tensiune. Aceste cabluri se adresează în principal distribuitorilor de energie electrică către populaţie”, anunţă compania.

Prin intermediul acestei investiţii, Prysmian va creşte capacitatea fabricii, prin 6 noi linii de producţie. Din 2005 de când este prezentă în Slatina, Prysmian a investit 75 de milioane de euro în fabricile sale.

Noile linii de producţie vor duce la creşterea numărului de locuri de muncă şi sunt concepute pentru a creşte volumului fabricii cu 20%. Aceste linii de producţie vor retehnologiza atât liniile existente, cât şi vor adăuga noi capacităţi.

”Suntem încântaţi că am reuşit să demarăm această investiţie, în fabrica din Slatina. Aici avem asigurată materia primă pentru producţia cablurilor noastre, chiar de la fabricile de pe platforma industrială Slatina. Avem aici cea mai mare fabrică de telecom din Europa şi tot aici vrem să demonstrăm că putem avea una din cele mai moderne fabrici de cabluri electrice. Totodată fabricile Prysmian din Slatina sunt orientate spre economisirea resurselor, dar şi protejarea mediului înconjurător, iar în fabrica de cabluri de energie unul din aceste noi cabluri va fi realizat printr-o tehnologie inovatoare ce asigura reducerea emisiilor de CO2 cu o tonă pe kilometru de cablu produs”, a declarat Daniela Burca, COO Prysmian Romania.

La fabrica de cabluri de energie Prysmian din Slatina se produc anual peste 35.000 tone de conductori electrici de diferite tipuri, care sunt întâlniţi în cele mai comune reţele electrice: de la reţelele din construcţii şi industrie, la cabluri de medie şi înaltă tensiune pentru reţelele de transport subterane sau aeriene. Fabrica din Slatina exportă anual cabluri şi conductori electrici către principalii furnizori de electricitate din Romania dar si din Europa.

”Suntem în plin proces de decarbonizare. Lumea se orientează către folosirea surselor de energie regenerabilă. Accelerarea integrării noilor parcuri solare sau eoliene, ţine de conectarea acestora în reţelele de transport şi distribuţie. Prysmian e un partener global pentru proiectele conexiune în reţea on şi off shore, cât şi pentru transportul energiilor regenerabile prin cablurile şi sistemele „state of art” patente ale grupului. În acest context, investiţia de la Slatina-Romania e un angajament al grupului Prysmian de a fi alături toţi actorii din piaţa de energie din Romania pentru a facilita tranziţia către utilizarea energiei verzi dar şi în transformarea României într-un hub energetic regional,” a declarat Constantin Nistor CCO Prysmian Romania.

Grupul Prysmian este lider mondial în industria sistemelor de cabluri în domeniul energiei şi telecomunicaţiilor. Cu mai mult de 140 de ani de experienţă, compania are vânzări de depăşesc 10 miliarde de euro, aproximativ 28.000 de angajaţi în peste 50 de ţări şi 104 fabrici. Prysmian este o companie publică listată pe Bursa italiană la indicele FTSE MIB.