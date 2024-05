Putin a depus jurământul pentru al cincilea mandat/ VIDEO

Vladimir Putin a depus jurământul. Președintele rus, Vladimir Putin, a depus, marți, jurământul de învestitură în cadrul unei ceremonii fastuoase la Kremlin pentru un al cincilea mandat, cu mai multă putere ca niciodată, transmite agenția AFP.

„Aș dori să le mulțumesc participanților la operațiunea militară specială, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care luptă pentru patria noastră”, a spus el.

„Destinul Rusiei va fi determinat doar de noi înșine… Vom trece prin această perioadă dificilă cu demnitate și vom deveni și mai puternici. Suntem o națiune unită și măreață și, împreună, vom depăși toate obstacolele, vom realiza tot ceea ce am planificat și, împreună, vom învinge”, a mai transmis Putin,

În vârstă de 71 de ani, Putin conduce Rusia de la începutul secolului, asigurându-și un nou mandat de șase ani în martie, după ce a câștigat alegerile prezidențiale lipsite de orice opoziție.

În aplauzele invitaților, pe care i-a salutat in trecere, Putin a ajuns in sala Sfântul Andrei de la Kremlin, unde a depus, după câteva minute, jurământul de președinte al Rusiei. Statele Unite si majoritatea statelor Uniunii Europene au boicotat ceremonia de marți de la Kremlin, însă Franța si alte câteva state UE, printre care Grecia, Slovacia, Ungaria si Malta si-au trimis ambasadorii să asiste la festivități, in pofida unui apel din partea Kievului.

Putin a depus deja jurământul de patru ori. In 2000, candidatul, pe atunci in vârstă de 47 de ani, a primit sprijinul a 52,94% dintre ruși, in 2004 – a 71,31%, in 2012 – a 63,6% si in 2018 – a 76,7%. La alegerile din martie 2024, Putin, care are acum 71 de ani, a fost susținut de un procent record de 87,28%.