RAREȘ BOGDAN, reacție nemaiîntâlnită: Vom sesiza ambasadele, Comisia Europeană

„Sunt șocat. Am explicat ca am prezentat corect lucrurile. Am fost țintuit, m-am simțit ca in anii 50, așa m-am simtit azi în CNSAS. Am fost înca de la început șarjat și la un moment unul din membrii CNA a spus că dacă nu exista realiatea nu ar fi fost circul dupa 10 august, sunteți vinovați ca ați instigat la violență. Este foarte grav, suspendarea emisiei pentru 10 minute, la a treia se ridica licența, este foarte grav. Vom sesiza ambasadele, Comisia Europeana” a declarat realizatorul tv.