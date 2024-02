Renault România se așteaptă la o creștere a pieței în 2024

Renault România șe așteaptă la creșterea pieței. Conform oficialilor reprezentanței Renault în România, anul 2024 va aduce o nouă creștere a pieței auto, mulți clienți trecând de la segmentul subcompact către cel compact.

Potrivit economica.net, anul 2023 s-a încheiat cu o majorare a vânzărilor mărcii Renault în România cu peste 26%. Conform oficialilor Renault România „2023 a fost anul unor rezultate remarcabile pentru marcă în România – este liderul pieței în segmentul vehiculelor importate. În ceea ce privește segmentul mașinilor electrice, Renault a încheiat pe poziția a treia în categoria mărci importate cu o cotă de piață de 6,4%”.

Conform datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în 2023 au fost înmatriculate în România 10.698 de autoturisme Renault, cu 26,7% mai multe decât în 2022. Grație acestui rezultat, marca franceză a urcat de pe poziția a șasea pe cea de-a doua în clasamentul celor mai vândute mărci pe piața din România, fiind depășită doar de Dacia.

„Principalele modele Renault înmatriculate pe piața românească în 2023 au fost Megane (3.010 unități), Clio (2.815 unități), aflate în top 10 modele all brands, și Captur (1.987 unități), aflat pe locul 16 în clasamentul general. Clio este numărul 1 în segmentul B hatch mărci importate (a beneficiat de un facelift în toamna lui 2023), Megane are o performanță foarte bună cu toate versiunile sale, la fel Arkana în segmentul C SUV și am fost martorii unui debut foarte bun pentru Austral. Evident, vorbim despre atuuri din zona de design – foarte modern și atractiv, de tehnologii de ultimă generație și numeroase sisteme de asistență, dar și de conectivitatea superioară care transformă viața la bord și realizează o conexiune mai mare între utilizatori și vehicule”, au explicat pentru Economica.net oficialii Renault.

Totodată, aceștia au menționat că „gama E-TECH, dedicată vehiculelor electrificate, cunoaște o evoluție remarcabilă în România, reprezentând 25% din vânzările de vehicule de persoane ale mărcii Renault (+7 puncte față de 2022). Vehiculele 100% electrice au reprezentat un volum total de 1.020 unități (6,4% cotă de piață, locul trei mărci importate). În zona de vehicule electrificate Hybrid și Plug-In Hybrid, Renault a avut rezultate deosebite, cu un volum total de 1.753 de unități”.

În privința creșterii prețurilor, sesizată în ultima perioadă la întreaga piață auto, oficialii mărcii franceze consideră că acesta „a constituit mereu unul dintre factorii principali de achiziție pentru întreaga piață auto și a fost influențat de diverse elemente externe (criza de semiconductori / inflația / costurile materiilor prime). Modelele Renault au fost însă în permanență poziționate competitiv. Desigur, calitatea, designul și tehnologia vin să completeze motivele de cumpărare pentru clienți”.

Pentru 2024, cei de la Renault România mizează pe o nouă creștere a pieței generată atât de scăderile din perioada pandemiei cât și de nevoia clară de automobile, „mai ales că în România încă există un grad de motorizare sub media Europei de Vest”.

Pentru a susține cererea de pe piață, marca franceză va lansa în acest an patru modele complet noi și un facelift. Este vorba despre noile Scenic E Tech electric, Rafale – vârful de gamă al mărcii, Symbioz și R5 E Tech electric, dar și de un facelift al modelului Captur care va fi prezentat în primăvară cu noua identitate a mărcii.

Este interesant de menționat și că, în opinia celor de la Renault, se observă „o trecere de la client preponderent de segment B către segmentul C, care a devenit prioritar pentru marca noastră… Desigur, acești clienți sunt dispuși să plătească un preț mai mare, dar sunt și mai exigenți”.