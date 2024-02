Richard Branson, nepotul lui J. Robert Oppenheimer şi alte personalităţi cer printr-o scrisoare deschisă oprirea catastrofei AI şi a celei climatice

Zeci de personalităţi de rang înalt din mediul de afaceri şi din politică fac apel la liderii mondiali, prin intermediul unei scrisori deschise, să abordeze riscurile existenţiale ale inteligenţei artificiale şi ale crizei climatice.

Fondatorul Virgin Group, Richard Branson, împreună cu fostul secretar general al Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon, şi Charles Oppenheimer, nepotul fizicianului american J. Robert Oppenheimer, au semnat scrisoarea deschisă prin care îndeamnă la acţiune împotriva pericolelor crescânde ale crizei climatice, pandemiilor, arme nucleare şi AI neguvernată.

Scrisoarea le cere liderilor mondiali să adopte o strategie de lungă durată şi ”o hotărâre de a rezolva problemele insolubile, nu doar de a le gestiona, înţelepciunea de a lua decizii bazate pe dovezi ştiinţifice şi raţiune şi umilinţa de a asculta pe toţi cei afectaţi”.

Semnatarii au cerut acţiuni multilaterale urgente, inclusiv prin finanţarea tranziţiei de la combustibilii fosili, semnarea unui tratat echitabil de pandemie, reluarea discuţiilor privind armele nucleare şi construirea guvernanţei globale necesare pentru a face din AI o forţă pentru bine.

Scrisoarea a fost publicată joi de The Elders, o organizaţie neguvernamentală care a fost lansată de fostul preşedinte sud-african Nelson Mandela şi Branson pentru a aborda problemele globale ale drepturilor omului şi a susţine pacea mondială.

Mesajul este susţinut şi de Institutul Viitorul Vieţii, o organizaţie nonprofit înfiinţată de cosmologul MIT Max Tegmark şi de co-fondatorul Skype, Jaan Tallinn, care îşi propune să orienteze tehnologia transformatoare, cum ar fi inteligenţa artificială, spre beneficiul vieţii şi departe de riscuri la scară largă.

Tegmark a spus că The Elders şi organizaţia sa au vrut să transmită că, deşi nu este în sine ”rea”, tehnologia rămâne ”un instrument” care ar putea duce la unele consecinţe îngrozitoare, dacă este lăsată să avanseze rapid în mâinile unor oameni nepotriviţi.

”Vechea strategie de orientare către utilizări bune [când vine vorba de noi tehnologii] a fost întotdeauna să înveţe din greşeli. Noi am inventat focul, apoi am inventat stingătorul. Am inventat maşina, apoi am învăţat din greşelile noastre şi am inventat centura de siguranţă şi semafoarele şi limitele de viteză”, a declarat Tegmark pentru CNBC, într-un interviu.

Scrisoarea a fost publicată înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde oficiali guvernamentali, lideri militari şi diplomaţi vor discuta despre securitatea internaţională, pe fondul escaladării conflictelor armate globale, inclusiv războaiele Rusia-Ucraina şi Israel-Hamas.

Tegmark va participa la eveniment pentru a susţine mesajul scrisorii.

Institutul Future of Life a lansat anul trecut şi o scrisoare deschisă susţinută de personalităţi importante, inclusiv şeful Tesla, Elon Musk, şi co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, care a cerut laboratoarelor de inteligenţă artificială precum OpenAI să întrerupă activitatea de formare a modelelor de inteligenţă artificială care sunt mai puternice decât GPT-4 – în prezent cel mai avansat model de inteligenţă artificială din OpenAI al lui Sam Altman.