”Săriți de pe fix” a fost scos din grila Pro Tv după primul sezon! Populara producție de umor prezentată de Cabral și-a câștigat un public fidel și datorită ”stufoasei” componențe de tineri umoriști care întețeau atmosfera săptămână de săptămână.

Anisia Gafton, Anca Dinicu, Irina Antonie, Cătălin Neamțu, Alex Bogdan, Mihai Rait, Drăcea și Lucian Ghimiși s-au numărat printre colaboratorii emisiunii care era difuzată în fiecare joi, la Pro TV.



”Am avut de îngrijit și încurajat niște nebuni incredibil de talentați, de înzestrați, de iscusiți în actorie și în improvizație. Am avut în fiecare zi de filmare plăcerea să-i văd muncind… dar distrându-se. Și tot ce am avut de făcut a fost să le aduc aminte constant că e bine ce fac, că ăsta e formatul, că e voie… că așa trebuie.

”Săriți de pe fix” a fost scos din grila Pro Tv după primul sezon! În plus, la fel de deraiată e și echipa de producție, așa că n-am avut frâne și am simțit sprijinul în orice direcție am simțit că trebuie dusă povestea”, a spus Cabral (46 de ani) la încheierea primului și ultimului sezon al emisiunii ”Săriți de pe Fix”. Prezentatorul nu știe motivul pentru care emisiunea a fost scoasă din grila Pro TV.

Bazat pe formatul ”Enything Goes”, ”Săriți de pe fix!” a fost un show care a îmbinat divertismentul cu jocurile și provocările într-un adevărat spectacol de umor.