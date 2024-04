Șase români, în topul celor mai bogați oameni din lume

Șase români sunt printre miliardarii lumii. Potrivit news.ro, România are șase reprezentanți în clasamentul miliardarilor lumii publicat de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Pavăl, Ion Stoica și Matei Zaharia. Averile lor însumate totalizează 10,6 miliarde de dolari.

Cel mai bogat român este Daniel Dines, în vârstă de 52 de ani, cofondatorul și CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, cu o avere estimată de Forbes la 2,7 miliarde de dolari. El ocupă locul 1.238 în clasamentul în care figurează 2.781 de persoane din întreaga lume cu averi de cel puțin un miliard de dolari.

UiPath, primul „unicorn” românesc, este o companie de automatizare robotică a proceselor, care a fost listată la Bursa de Valori din New York în aprilie 2021. Dines, absolvent al Universității București, trăiește în prezent la New York și a intrat în topul Forbes în 2020. Averea lui a crescut în 2024 cu 1,1 miliarde de dolari față de 2023, dar vârful l-a atins în 2021, anul listării la bursa din New York, când a fost evaluată la 6 miliarde de dolari.

Al doilea cel mai bogat român este Ion Țiriac, cu o avere de 2,1 miliarde de dolari. În vârstă de 84 de ani, fostul tenismen a făcut avere în domeniul bancar și al asigurărilor, în real estate și auto, ocupând locul 1.545 în clasamentul Forbes în care a intrat prima dată în 2019, cu o avere estimată atunci la 1,2 miliarde de dolari. Acum, în 2024, Țiriac a atins cea mai mare valoare estimată a averii, în ușoară creștere față de anul trecut, când era evaluată la 2 miliarde de dolari.

Pe locul 1.623 în clasamentul Forbes, cu o avere de 2 miliarde de dolari, figurează Dragoș Pavăl, 57 de ani, cofondatorul lanțului de magazine de construcții și bricolaj Dedeman. Intrat în 2022 în rândul miliardarilor lumii, averea sa este în ascensiune, crescând de la 1,5 miliarde la 1,7 miliarde în 2023 și ajungând la 2 miliarde în 2024. Fratele său, Adrian Pavăl, 55 de ani, cofondator Dedeman, are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari și este pe locul 2.152 în lista Forbes. Și el a intrat în top tot în 2022, cu un miliard de dolari, atingând 1,1 miliarde de dolari în 2023 și crescând la 1,4 miliarde în 2024. Frații Pavăl și-au fondat afacerea în 1992, cu o singură locație, în Bacău, iar acum a ajuns la 57 de magazine, cu o cifră de afaceri de 2 miliarde de dolari, având în stoc aproximativ 60.000 de produse, de la unelte și materiale de construcții până la mobilier și electrocasnice. Frații Pavăl dețin, de asemenea, acțiuni la mai multe companii românești cotate la bursă și un portofoliu de proprietăți imobiliare în București și în Cluj-Napoca.

Al cincilea miliardar al României este Ion Stoica, 59 de ani, cofondator și președinte executiv al startup-ului de software Databricks, evaluat la 38 de miliarde de dolari în august 2021. Printre investitori se numără giganții cloud Microsoft și Amazon. Stoica ocupă locul 2.410 în clasamentul Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ca și anul trecut, dar în scădere față de 2022 când era evaluată la 1,6 miliarde de dolari. Cu doctorat la Universitatea Carnegy Melon, Stoica locuiește în Statele Unite. El a fost CEO-ul inițial al Databricks de la înființarea sa în 2013 până la începutul anului 2016, când a cedat poziția cofondatorului Ali Ghodsi. Înainte de Databricks, Stoica a cofondat start-up-ul de streaming video Conviva. De asemenea, el este profesor de informatică la UC Berkeley. Stoica a cofondat Databricks alături de șase colaboratori de la UC Berkeley care au construit popularul motor de analiză a datelor Apache Spark. Databricks folosește inteligența artificială pentru a ajuta companiile să stocheze și să utilizeze datele lor.

Pe aceeași poziție în clasamentul Forbes, 2.410, figurează și partenerul său de afaceri, Matei Zaharia, 38 de ani, cofondator și director de tehnologie al startup-ului de software Databricks. Are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari. Cu doctorat la Universitatea Berkeley din California și absolvent al Universității Waterloo, el este creierul din spatele popularului motor de analiză Apache Spark, care a fost conceput pe când era un student de 24 de ani și făcea doctoratul la UC Berkeley. Spark a stabilit un record mondial pentru viteza de sortare a datelor în 2014 și i-a adus lui Zaharia un premiu pentru cea mai bună disertație de informatică a anului. În 2013, Zaharia și șase colaboratori de la UC Berkeley au cofondat Databricks, al cărui software este construit pe Spark. El a condus dezvoltarea mai multor funcții noi, cu inteligență artificială, dincolo de Spark.