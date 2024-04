Sebastian Burduja: Guvernul a stabilit cadrul de funcţionare a mecanismului Contractelor pentru Diferenţă, care asigură un ajutor financiar de operare pentru capacităţile de producere de energie electrică cu emisii reduse de carbon

Ministrul Energiei a declarat că Hotărârea de Guvern adoptată joi stabileşte un cadru pentru contractele pentru diferenţă. El a precizat că acest instrument este folosit în toate economiile avansate, pentru sprijininirea investiţiilor în sectorul energetic şi prevede un cadru de investiţii predictibil, pe o perioadă de 15 ani de zile, în care preţul de vânzare pentru energia electrică este setat în urma unei proceduri de licitaţie, competitivă.

”Atunci când preţurile în piaţă, vorbim de media lunară, sunt peste acest preţ setat în mod competitiv la licitaţie şi investitorul câştigă mai mult, returnează diferenţa către stat, către contraparte. Când preţurile în piaţă sunt sub preţul stabilit prin licitaţie, diferenţa este dată de către stat, către investitorul privat. Asta asigură un orizont de 15 ani de zile în care, la nivelul operării acestor capacităţi de producţie a energiei regenerabile în principal, stimulăm investiţiile, accelerăm tranziţia verde a României, permitem îndeplinirea ţintelor pe care România şi le-a asumat”, a subliniat Burduja.

Ministrul Energiei a mai spus că vorbim şi de un jalon în PNRR şi de un efort care a durat mai bine de doi ani şi a implicat foarte multe instituţii de prim rang, şi a menţionat că Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare a întocmit alături de consultanţi independenţi, experţi externi, toate procedurile care stau la baza acestei scheme de ajutor de stat, inclusiv preţul maxim de exercitare setat pentru prima licitaţie din acest an, respectiv 91 de euro pentru eolian şi 93 de euro pentru solar, per megawatt. Despre costul pe care îl va plăti populaţia în această schemă, Burduja a spus: ”România a realizat o premieră, a finanţat o schemă din Fondul pentru Modernizare. 3 miliarde de euro este cea mai mare finanţare obţinută de România. Asta înseamnă că nu există costuri pentru consumatorul final, decât ceva modic, pentru administrarea schemei, vorbim de un leu per megawatt oră, câţiva bani, dacă se va ajunge acolo”.

Potrivit unui comunicat sl ministerului, ”Guvernul a stabilit cadrul de funcţionare a mecanismului Contractelor pentru Diferenţă”.

Hotărârea Guvernului, adoptată astăzi, stabileşte cadrul general de funcţionare a mecanismului Contractelor pentru Diferenţă bidirecţional. Acesta asigură un ajutor financiar de operare pentru capacităţile de producere de energie electrică cu emisii reduse de carbon.

Tehnologiile eligibile de producţie a energiei electrice sunt cele care utilizează: a)resurse eoliene onshore; b)resurse eoliene offshore; c)resurse solare fotovoltaice; d)resurse hidro; e)resurse nucleare; f)hidrogen; g)stocarea energiei; Ministerul arată că în baza mecanismului Contractului pentru Diferenţă, se acordă ajutor de exploatare pentru operarea unor capacităţi de producţie energie electrică.

”Acordarea acestui tip de ajutor de operare se realizează fie în baza unor scheme de ajutor de stat, fie în baza unui ajutor de stat ad-hoc, notificate şi aprobate de către DG Competition. Ajutorul de operare este acordat prin intermediul plăţilor pentru diferenţă pentru energia produsă, măsurată şi livrată în Sistemul Electroenergetic Naţional, care face obiectul contractului CfD, de către Contrapartea CfD (OPCOM) către beneficiarul CfD, în situaţia în care preţul de referinţă este mai mic decât preţul de exercitare licitat sau de către beneficiar către Contrapartea CfD, în situaţiile în care preţul de referinţă este mai mare decât preţul de exercitare”, arată ministerul

. În cazul schemelor de tip CfD, preţul de exercitare pentru un contract este determinat prin licitaţie, iar în cazul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, preţul de exercitare este determinat prin negociere. Orice schemă de tip CfD sau ajutor de stat CfD ad-hoc şi orice contract CfD aferent se supune autorizării şi face obiectul deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene.

Sebastian Burduja a arătat că ”Hotărârea de guvern de astăzi este rezultatul a peste doi ani de muncă, inclusiv negocieri şi calcule extrem de complexe, cu implicarea BERD, BEI, Comisia Europeană, Transelectrica, OPCOM, ANRE şi echipa de experţi a ministerului energiei”.

”Le mulţumesc tuturor pentru efort. România va avea de astăzi cadrul pentru un instrument esenţial în susţinerea investiţiilor în sectorul energetic. Contractele pentru diferenţă sunt utilizate cu succes în toate economiile avansate, pentru că ele oferă un cadru de investiţii predictibil, transparent şi competitiv. Mai mult, prin efortul comun al echipelor implicate, România devine prima ţară din UE care reuşeşte să acceseze bani din Fondul pentru Modernizare pentru a susţine schema contractelor pentru diferenţă, o sumă record de 3 miliarde de euro”, a spus ministrul.

”Ne dorim o primă licitaţie de succes pentru primele contracte pentru diferenţă: 1000MW capacităţi de producţie a energiei solare, respectiv 1000MW pentru energie eoliană. Toate procedurile se vor desfăşura în perioada mai-august a.c., cu semnarea contractelor – jalon în PNRR – prognozată pentru septembrie 2024. Împreună cu instituţiile abilitate, ministerul energiei va fi atent să existe proceduri pe deplin transparente şi competitive, pentru a rezulta cel mai bun preţ, proiecte solide şi o tranziţie verde accelerată a României”. Bugetul total estimat al schemei este de 3.000.000.000 de euro şi este asigurat din Fondul pentru Modernizare. În cazul epuizării prognozate sau efective a resurselor financiare alocate din Fondul de modernizare, Ministerul Energiei va identifica modalităţi de acoperire al deficitului CfD si va notifica Comisiei orice modificare a ajutorului existent”, a mai spus Burduja.