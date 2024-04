CRBL s-a întors cu soția sa în țară să divorțeze! ”Am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi”

CRBL s-a întors cu soția sa în țară să divorțeze! Cei doi, care au locuit în ultimii ani în Spania, se despart după 16 ani. Este al doilea divorț al fostului membru SIMPLU.

Solistul confirmă că, el și Elena, mama copilului său, au ajuns la acestă concluzie după ce au reflectat multă vreme. ”Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei”, este anunțul șoc făcut de cel care a participat totuși recent la testul televizat al relației lor, reality show-ul ”Power Couple” (Antena 1).

Eduard Andreianu, știut drept CRBL, s-a întors cu soția sa în țară să divorțeze! ”Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț”

”Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile.Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, este mesajul transmis de CRBL în acord cu cea care i-a fost soție timp de 16 ani.