Sebastian Burduja, referindu-se la aniversarea Canalului Manecii, vorbeşte despre lipsa de asumare a unor proiecte de anvergură în Bucureşti: Cu o astfel de mentalitate, nicio ţară şi, cu atât mai mult, niciun oraş mare nu poate de fapt evolua

”Exact acum 30 de ani se inaugura tunelul de sub Canalul Mânecii, considerat la acea vreme lucrarea inginerească a secolului XX. O minune care a lăsat pe mulţi fără suflare şi care părea imposibil de realizat. «Dream big or don’t dream at all». Acest lucru cred că a lipsit de multe ori atât României, cât şi Bucureştiului. Dorinţa de asumare a unor proiecte de anvergură”, a scris, luni, pe Facebook, Sebastian Burduja.

Potrivit acestuia, ”când s-a început ceva, a fost lăsat de izbelişte”.

”Când s-a propus cu adevărat ceva «măreţ», a părut mai mult preluat din cărţi, decât exprimarea unei viziuni coerente despre cum trebuie realizat acel lucru. Cu o astfel de mentalitate, nicio ţară şi, cu atât mai mult, niciun oraş mare nu poate de fapt evolua”, a mai scris Burduja.

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei consideră că, ”fără o viziune care să însemne asumarea unor iniţiative îndrăzneţe, pe termen mediu şi lung, vom continua să băltim între discuţii despre cine plantează cele mai multe panseluţe sau cine câştigă concursul anual de schimbat borduri”.