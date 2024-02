Sebastian Stan a fost premiat la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin: ”Pentru un băiețel din România înseamnă mult”

Sebastian Stan a primit Ursul de Argint la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin. Starul cinematografiei mondiale, actorul de origine română a fost recompensat pentru cea mai bună interpretate în rol principal, pentru pelicula americană ”A Different Man”.

La cea dea 74-a ediție a Festivalului de Film de la Berlin, ”Ursul de Aur” a fost atribuit documentarului ”Dahomey”, realizat de Mati Diop.

În ”A Different Man”, Sebastian Stan joacă rolul unui actor care își schimbă fizionomia prin metode medicale. ”Acesta este primul meu festival de film european. Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc”, a mai spus Sebastian Stan care a avut roluri populare în producții Marvel precum Captain America (The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier), ori Carter Baizen din popularul serial Goosip Girl.

Și ultimul său rol notabil în seria ”Pam& Tommy” (îl întruchipează pe faimosul rocker Tommy Lee de la Motley Crue) i-a adus o nominalizare la Premiile Emmy pentru ”Cel mai bun actor”. Născut la Constanța, Sebastian Stan s-a mutat cu mama sa, inițial la Viena, la 8 ani, apoi la New York, la 12 ani. A absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey, studiind în timpul acesteia un semestru la Globe Theater din Londra.

”Primul meu job a fost la cinematografie. Am lucrat la cinematograful 6 din New York. Vindeam popcorn și verificam bilete. Și mai încolo am lucrat la H&M”, spune Sebastrian Stan, actorul care a jucat alături de vedete precum Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel (Black Swan), Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson (Căpitanul America), dar și cu Matt Damon în Marțianul. Superproducție cu șapte nominalizări la Oscar.