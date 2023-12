Sexy Antoanela! Triatlonista și-a ales ținuta pentru Revelion!

Cea mai bună triatlonistă din România, Antoanela Manac, va trece în 2024 într-un club, alături de prieteni. Pentru noaptea dintre ani, frumoasa sportivă a avut mari bătăi de cap cu alegerea hainelor potrivite, fiind nehotărâtă în privința ținutei pe care o va purta.

După un an 2023 extrem de încărcat, Antoanela Manac, cea mai bună triatlonistă din România, se bucură din plin de sărbătorile de iarnă. Este prima dată după mult timp, când frumoasa sportivă, medic de profesie, petrece această perioadă din an acasă.

„De cele mai multe ori, se întâmplă ca în pragul sărbătorilor să fiu în pregătirea sezonului de iarnă și sărbătorile să mă găsească în timpul antrenamentelor mai intense” – Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

Crăciunul l-a petrecut cu familia, iar finalul de an o va găsi pe Anto alături de prieteni.

“De Revelion voi fi cu prietenii într-un club din București” – Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

Triatlonista încă nu s-a hotărât cu ce se va îmbrăca în noaptea dintre ani, dar are de unde alege! În garderoba ei, pe lângă ținutele sport sunt și multe rochii elegante.

„Atunci când concurez, mă simt confortabil în echipamentul sportiv, dar când merg la evenimente, cât și în viața de zi cu zi, îmi place să mă îmbrac mai elegant” – Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

Se machiază în mașină, la semafor

Deși tot timpul este pa 4 ace atunci când iese, Antoanelei nu îi place să piardă prea mult timp cu pregătirile.

„Îmi place să merg la salon, să mă aranjez, în medie încerc să cumulez timpul, să nu pierd foarte mult timp. Nu sunt adepta machiajului excesiv și sincer nu am timp de așa ceva” – Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

Medicul de la Spitalul Colțea se amuză când dezvăluie ce face în mașină.

„Mă machiez extraordinar de frumos, mă machiez singură în timp ce merg spre spital. În trafic, la semafor, mă mai dau puțin cu rimel, cu fond de ten și ăsta este machiajul” – Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

De-a lungul vremii, frumusețea sportivei nu a trecut neobservată. Ea povestește că îi place și să pozeze dar și să facă fotografii.

„Am avut mai multe shooting-uri. La unele a trebuit să fiu serioasă, la altele să zâmbesc discret în fața aparatului. La început, am avut câteva emoții, dar pe măsură ce am căpătat experiență, m-am obișnuit” –Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

A terminat anul cu un bronz în Kenya

Ultimul concurs la care Antoanela Manac a participat în 2023 a fost în Kenya, la începutul lunii decembrie, acolo unde românca a terminat pe locul 3.

”Competiția a fost un succes, nu mă așteptam la o medalie. În Kenya a fost cald, în România erau 0 grade când am plecat. În Kenia am dat peste umiditate și căldură, care nu sunt cele mai bune prietene ale mele. Am intrat la cursa de alergare pe locul 6 și până la final m-am ambiționat să trec în primele 3 și am reușit” –Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

Punctele pe care Anto le-a acumulat în Kenya sunt importante în calificarea ei la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Această competiție a fost una care a punctat pentru Jocurile Olimpice și acesta a fost și motivul pentru care am călătorit până acolo, pentru că de cele mai multe ori, cursele cele mai dificile sunt cele cu diferențe de fus orar, de umiditate și de temperatură” –Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

Perioada de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris se încheie la finalul lunii mai, anul viitor, iar sportiva trage tare să ajungă la competiția din Franța.

„Practic mai sunt aproape 6 luni în care mă voi concentra, mă voi antrena din răsputeri, pentru că îmi doresc foarte mult să mă calific la JO ” – Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.