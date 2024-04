Silvestru Şoşoacă: „Voi fi contracandidatul Dianei oriunde va candida”

Soțul Dianei Șoșoacă, Silvestru Șoșoacă, a transmis că va fi „contracandidatul ei oriunde va candida”.

„Strict politic. Doar strict politic. Ea știe foarte, foarte bine că eu dacă ajung să candidez într-un alt partid, indiferent cum se numește ăsta, PSD, AUR, PNL, UDMR, ipotetic, eu voi lua o parte însemnată din electoratul S.O.S. cu mine.

Partea care e sătulă de decibeli, de crize, de isterii. Am astfel de planuri. Se aștepta, probabil, să trec într-un alt partid până acum. Eu am încercat să-mi fac un partid, m-a blocat joia trecută, a reușit să mă blocheze. Nu știu dacă mai am acum timp pentru un alt partid, dar în toamnă lucrurile se vor rezolva, în favoarea mea sper. Voi fi contracandidatul ei oriunde va candida. Garantat, da. Pe femeia asta cineva trebuie să o bată, electoral vorbind, să ne înțelegem”, a declarat, la Antena 3, Silvestru Șoșoacă.