ȘOCANT! Ministerul condus de CARMEN DAN îi amenință pe tinerii care merg al NEVERSEA

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj cu intenția de a descuraja consumul de droguri pe litoral, dar forma în care a fost redactat și lipsa contextului au transformat textul într-o amenințare pentru toți cei care vor să meargă la mare în această vară.

Mesajul postat pe pagina de Facebook a MAI:

Pentru cei care încă nu ați înțeles, vă anunțăm că la malul Mării Negre a început și festivalul “NEVER SEE”!

Locul de desfășurare: – în toate stațiunile, cu prioritate pentru Mamaia, Constanța, Vama Veche.

Perioada: – 24 de ore din 24, pe tot sezonul estival.

Acces: – brățara se primește gratuit, dar se pune pe ambele mâini… de regulă din poziția pe burtă.

Mijloace de deplasare: -până la “Never See” veniți cu ce puteți… de acolo cu ce avem noi.

Line-up: – acoperiți sau mascați, care nu se vor prezenta cu “Hello, Romania”, ci cu “Stai! Poliția!”.

After-ul: – este asigurat, dar nu durează câteva ore, ci câțiva ani… iar răsăritul se prinde la “răcoare”.

Festivalierii: – toți cei care au ceva în comun cu penalul… Codul Penal!

Considerăm că sunteți informați, anunțați, preveniți și avertizați!

P.S. Nu am fi vrut să avem participanți la “NEVER SEE”, dar din păcate am avut deja “clienți”. Ei nu vor revedea litoralul prea curând!

Postarea MAI a stârnit o serie de reacții ironice:

Barsan George Ce ” m-am mai râs „! Glume de B.D. pensionați! Parlamentul vrea sa legifereze și voi „Batman”! Oricum treaba e ca în timp și ani lumea e făcută sa fie „filtrata”! Dar legea e lege!

Bebe Cătălin Stiti cumva mai gasim si noi vreun pachet de cocaina , venit din larg? Multumesc ? Adrian Catalin Acelasi sentiment il avem cand se intampla ceva…”never see” un politist la momentul potrivit si in locul potrivit.

Stancu Alin Aveti cele mai jalnice glume sa moara tata… (inscrieti-va la iUmor ca sunteti amuzanti rau) Cosmin Wolf Voi nu sunteti în stare sa prindeți un urmărit național în mai putin de 24 de ore dar postati glume la care nici Garcea nu rade . În afara de a captura 2 g de iarba de la un pusti sau 3 ridichi de la o femeie mai in vârstă de la coltul blocului ….mai stiti altceva ? Dar timp de a posta pe Facebook aveti ……siguranță si încredere nu ? Unde ? Pe chatul de fb? Raluca Dincă Boss, da’ pe 10 august ce line’up va dirijeaza de data asta? Tot cu gaze’n ochi aiurea la femei, copii si batrani aveti in program? Ps s’au cam rasuflat glumele cu festivaluri…

Peste 55.000 de persoane au participat, joi, la festivalul Neversea, în prima seară a evenimentului organizat în perioada 4 – 7 iulie pe plaja Modern din Constanţa, au informat, vineri, organizatorii.

Debutul ediţiei a treia a festivalului Neversea a fost făcut de pe scena principală de Partydul Kiss Fm condus de Olix şi Dan Finţescu, urmaţi de Alex Parker, Mahmut Orhan, Inna şi mult aşteptatul G-EAZY. Artistul american a fost pentru prima dată în România şi s-a declarat impresionat de fanii pe care i-a găsit. Mai mult decât atât, pentru ca s-a simţit atât de bine la malul Mării Negre, artistul le-a cerut organizatorilor să îi prelungească durata show-ului.

„Este pentru prima dată când vin în România. Tot ce am auzit, înainte să ajung, au fost poveştile despre Dracula. Însă am găsit aici un public minunat şi am rămas impresionat de căldura şi de energia cu care m-au primit”, a declarat G-EAZY, citat într-un comunicat de presă transmis de organizatorii festivalului.

Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată cu focuri de artificii acompaniate de acrobaţi suspendaţi. Pe scena principală a Neversea au urcat, în prima zi, Alex Parker, Mahmut Orhan, Inna, G-EAZY, ATB, Alesso şi Lucas&Steve. Pe celelalte cinci scene au concertat alţi peste 30 de artişti, printre care Boris Brejcha, Arapu, Kristian Nairn, Şatra B.E.N.Z, Spike, Rudimental DJ şi mulţi alţii, se mai menţionează în comunicat.