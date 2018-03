Spital din România, închis IMEDIAT după ce a fost dotat şi renovat. Explicaţia autorităţilor

Este vorba despre achiziţiile făcute pentru Spitalul din Bălceşti, Vâlcea, închis în urmă cu şapte ani, deşi fusese renovat. Aşa că pacienţii din sudul judeţului, care ar putea beneficia de servicii medicale acolo, sunt nevoiţi să parcurgă zeci de kilometri până la cel mai apropiat spital. Şi asta pentru că autorităţile nu reuşesc să se înţeleagă.

Aparatura medicala, in valoare de o suta de mii de euro, a fost cumparata in 2010, cand clădirea Spitalului din Bălceşti a fost renovata cu fonduri europene. Dar dupa un an s-a pus lacătul pe uşă.

Daniela Păpădie, fost administrator al spitalului Bălceşti: “Personal am gasit, sunt medici specialişti doritori, chiar dacă vor face naveta sunt de acord sa vina.”

Totuşi, de şapte ani, autorităţile locale nu au reuşit să ajungă la o înţelegere astfel încât toate aceste avantaje să se transforme într-o şansă data oamenilor din zona de a avea mult mai uşor acces la servicii medicale.

Constantin Aleca, primar oraş Bălceşti: “Mi s-a spus că acest centru poate să funcţioneze, însă depinde de primăria Bălceşti şi consiliul judeţean Vâlcea.”

Constantin Rădulescu, preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea: „Am făcut aceste propuneri de nenumărate ori să înfiinţăm un centru de îngrijire şi asistenţă, dar din păcate nu s-au luat în considerare.”

Când au nevoie de ajutorul doctorilor, localnicii care ar putea beneficia de acest centru sunt nevoiţi să străbată zeci de kilometri. “La Craiova nu ne ia, zice să ne ducem la Vâlcea sau la Drăgăşani. Sunt 40 de kilometri”, spune un localnic.

Dovadă că se poate stă fostul spital din comună Bratca, judeţul Bihor, care, odată închis, a fost transformat în azil de bătrâni printr-un proiect al Uniunii Europene. După doi ani, când programul s-a încheiat, autorităţile locale nu au mai putut finanţa azilul, dar au găsit o altă variantă pentru a folosi clădirea.

Gabriela Gavrilaş, managerul Centrului de Sănătate Multifuncţional Bratca: “Centru multifuncţional cu ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi. Avem 19 paturi, 35 angajaţi printre care sunt 10 medici.”

Beneficiari sunt cei peste zece mii de locuitori din zonă. Investiţia iniţială a fost de două sute de mii de euro.

