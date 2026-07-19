Publicat la 19.07.2026, 11:38:52

A murit Dumitru Udrescu, omul care a creat „Teleenciclopedia”, una dintre cele mai iubite emisiuni din istoria TVR. Dumitru Udrescu, jurnalistul și realizatorul care a pus bazele emisiunii „Teleenciclopedia”, s-a stins din viață la Los Angeles, orașul în care locuia de aproape 50 de ani. Prin proiectul pe care l-a inițiat în anii '60, acesta a schimbat pentru totdeauna modul în care generații întregi de români au descoperit lumea prin intermediul televiziunii.

Conceptul „Teleenciclopedia” i-a aparținut lui Dumitru Udrescu, care, împreună cu Adolf Oprescu, a lansat emisiunea în 1965. Într-o perioadă dominată de propaganda regimului comunist, producția și-a propus să ofere publicului acces la informații despre natură, istorie, cultură, știință și marile civilizații ale lumii. Într-un interviu acordat Televiziunii Române în urmă cu câțiva ani, Dumitru Udrescu explica faptul că și-a dorit să creeze un spațiu de libertate intelectuală într-o epocă în care televiziunea era puternic controlată politic.

„Dorința mea a fost să produc o fereastră spre ceva care să fie altceva decât ideologia exasperantă și aproape obscenă a timpului”, spunea acesta.

„Teleenciclopedia” a devenit un reper al televiziunii românești, dinainte de Discovery

Prima ediție a fost difuzată în direct, iar legătura dintre documentarele prezentate era realizată de crainicul TVR. În deceniile care au urmat, „Teleenciclopedia” a devenit un reper al televiziunii românești, abordând subiecte din cele mai diverse domenii, de la geografie și istorie până la artă, cinematografie, tehnologie și marile descoperiri științifice.

În 2025, emisiunea a aniversat 60 de ani de existență și a depășit pragul de 2.850 de ediții, performanță care o transformă în cea mai longevivă producție de popularizare a științei și culturii din România. Programul continuă să fie difuzat de Televiziunea Română, păstrându-și statutul de emisiune emblematică.

Lansată pe 22 mai 1965, „

a reprezentat, pentru milioane de telespectatori, o adevărată fereastră către lume într-o perioadă în care accesul la informații era limitat. De-a lungul timpului, unul dintre simbolurile sale a devenit inconfundabilul generic muzical semnat de Nicolae Kirculescu, „Moment muzical pentru pian și orchestră”, rămas în memoria colectivă a mai multor generații.

Farmecul emisiunii a fost completat și de vocile unor mari personalități ale televiziunii și culturii române, printre care Mariana Zaharescu, Ion Caramitru, Florian Pittiș, Sanda Țăranu și Adela Mărculescu.