Publicat la 17.07.2026, 08:30:00

Personalități din sport și cunoscuți soliști cu investiții în turismul estival, afacerile acestora atrag în fiecare vară mii de turiști. Tarifele diferă în funcție de stațiune și de facilitățile oferite, însă pentru un weekend pe litoral, prețurile pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși 2.500 de lei.

Hotelul lui Gheorghe Hagi, printre cele mai căutate din Mamaia

Fostul mare internațional Gheorghe Hagi deține un hotel amplasat în centrul stațiunii Mamaia, una dintre cele mai căutate zone ale litoralului. Pentru un sejur de două nopți, tarifele pornesc de la 2.782 de lei pentru două persoane, cu micul dejun inclus. Amplasarea centrală și apropierea de plajă îl transformă într-o alegere populară în sezonul estival.

Simona Halep mizează pe Mamaia Nord

Și fosta lideră mondială din tenis a investit în turism, printr-un hotel de patru stele din Năvodari, în zona cunoscută drept Mamaia Nord. Pentru unweekend, o cameră pentru două persoane costă de la 1.820 de lei, cu mic dejun inclus. Turiștii care preferă un pachet all inclusive trebuie să achite cel puțin 2.431 de lei, beneficiind de servicii complete pe durata sejurului (FOTO)

Ovidiu Komorniyk și hotelul său boutique aproape de Vama cu Bulgaria

Solistul de muzică ușoară Ovidiu Komorniyk și familia sa au investit peste un milion de euro într-un hotel din Vama Veche, dotat cu piscină și plajă privată. Spațiul este una dintre cele mai solicitate din stațiune, iar în plin sezon locurile disponibile se ocupă rapid. Un sejur de minimum patru nopți pornește de la 2.920 de lei, iar gradul ridicat de ocupare din iulie și august confirmă interesul turiștilor.

Andreea Bănică și hotelul construit în Eforie Nord, orașul natal

Andreea Bănică și-a deschis propriul hotel de patru stele în Eforie Nord, stațiunea în care a copilărit. Investiția, estimată la peste 1,5 milioane de euro, oferă studiouri moderne, iar tarifele încep de la 1.340 de lei pentru două nopți. Pentru un sejur de patru nopți, prețurile pot ajunge la aproximativ 4.600 de lei, în funcție de perioada aleasă.

Gheorghe Gheorghiu și ”Perla” sa, una dintre cele mai populare alegeri pentru turiștii ce iubesc plaja din Venus

De aproape două decenii, numele lui Gheorghe Gheorghiu este legat de complexul hotelier din inima stațiunii Venus. Hotelul este cunoscut pentru poziționarea chiar pe plajă, iar turiștii au acces la restaurant cochet, activități sportive și seri cu muzică live și live cooking. Tarifele pornesc de la 580 de lei, inclusiv cu sezlong și umbrelă de pe plajă, ceea ce îl face una dintre cele mai accesibile opțiuni dintre hoteluril sudul litoralului- FOTO!

Smiley, Răzvan Fodor și Adela Popescu, parteneri într-o afacere pe litoral

Cei trei artiști și oameni de televiziune au investit împreună într-un hotel boutique cu 14 camere, situat în Vama Veche. Pentru un sejur de minimum două nopți, care include weekendul, tarifele pornesc de la 1.500 de lei iar trei nopți, 2.250 lei. Oaspeții beneficiază de camere cu terasă, restaurant, piscină și parcare gratuită.



Un sezon complicat pentru turismul românesc

În ciuda interesului pentru hotelurile deținute de personalități cunoscute, industria ospitalității traversează o perioadă dificilă. Reprezentanții sectorului susțin că modificările fiscale și creșterea costurilor de operare pun presiune asupra afacerilor. Potrivit datelor invocate de operatorii din domeniu, în 2026 numărul unităților de cazare clasificate s-a redus semnificativ, pe fondul închiderii unor afaceri și al retragerii altora din circuitul oficial.