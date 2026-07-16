Publicat la 16.07.2026, 14:32:31

Fostul internațional Gabriel Tamaș vorbește deschis despre banii câștigați în fotbal și recunoaște că nu a fost niciodată genul de om care să țină cu dinții de avere. Invitat într-o emisiune TV, fostul fundaș a mărturisit că a câștigat milioane de euro de-a lungul carierei, însă o bună parte din bani au ajuns la familie, prieteni și apropiați.

„Am și investit și am și cheltuit. Am dat la toată lumea, eu sunt mână largă. Am dat mai mult decât am investit. Nu am de ce să mint, ăsta sunt eu”, a declarat Gabi Tamaș (42 de ani).

Gabriel Tamaș: „Am făcut cadou milioane de euro”

În dialogul cu Mara Bănică, fostul fotbalist a fost întrebat direct dacă a făcut cadou milioane de euro. Răspunsul a venit sec, fără ezitare: „Da!” Tamaș a recunoscut că generozitatea sa a provocat, de-a lungul timpului, și discuții în familie. Întrebat dacă soția sa, Ioana, s-a supărat din cauza modului în care a cheltuit banii, fostul internațional a răspuns sincer:„S-a mai supărat, i-a mai trecut.” Brașoveanul nonconformist spune însă că nu regretă alegerile făcute. „Mie mi-a plăcut să se simtă lumea bine cu mine, adică sunt plătitor, cum se spune”, a explicat fostul fundaș.

Despre milioane de euro câștigate în cariera de fotbalist

Gabriel Tamaș nu a dezvăluit suma exactă pe care a încasat-o în cei peste 20 de ani de carieră, însă a confirmat că este vorba despre milioane de euro. Fostul fundaș central a evoluat atât în Liga 1, cât și în campionate puternice din străinătate. De-a lungul carierei a îmbrăcat tricoul unor echipe precum Dinamo București, West Bromwich Albion (Marea Britanie) sau Hapoel Haifa (Israel), Galatasaray (Turcia), Spartak Moscova (Rusia) și Auxerre (Franța) și a adunat 67 de selecții în echipa națională a României.

În prezent, Tamaș ocupă funcția de manager executiv la ASA Târgu Mureș, după retragerea din activitatea competițională.

Mai nou televiziunea îi aduce venituri importante

Pe lângă cariera din fotbal, Gabriel Tamaș și-a completat veniturile prin participarea la emisiuni de televiziune. În 2026 a câștigat reality show-ul Survivor România, performanță pentru care a primit premiul cel mare, în valoare de 100.000 de euro. Potrivit informațiilor apărute în presă, la această sumă s-ar fi adăugat și onorariul negociat la semnarea contractului, precum și aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Cum a rezistat 22 de săptămâni în Republica Dominicană, fostul fotbalist ar fi încasat încă aproximativ 55.000 de euro, astfel că veniturile obținute din participarea la emisiune ar depăși 155.000 de euro, fără a lua în calcul suma negociată inițial.

Cu un an înainte, Tamaș a participat și la Asia Express, alături de camaradul său Dan Alexa, unde, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ar fi primit aproximativ 64.500 de euro.