Publicat la 16.07.2026, 15:09:33

NIBIRU, „satul de entertainment” dezvoltat între Costinești și Tuzla în urma unei investiții estimate la aproximativ 50 de milioane de euro, își deschide oficial porțile astăzi.

Stațiunea, întinsă pe o suprafață de peste 20 de hectare, își propune să devină unul dintre cele mai importante centre de divertisment din Europa. Primul sezon va dura 46 de zile și va reuni peste 150 de evenimente și mai mult de 200 de artiști, într-un program care se adresează atât tinerilor, cât și familiilor -

Selly: „Litoralul românesc merită o nouă generație de experiențe”

La inaugurare, influencerul Andrei Șelaru (Selly), CEO și cofondator al proiectului, a declarat că ideea a început să prindă contur în urmă cu cinci ani, iar în ultimii doi ani s-a transformat într-un proiect de amploare. „Ne dorim ca oamenii să descopere că România poate livra experiențe de entertainment la standarde internaționale și să transformăm Costineștiul într-o destinație pe care turiștii să își dorească să o viziteze în fiecare vară”, a spus acesta, unul dintre preferații noii generații de internauți.

Fondatorii estimează că investiția de aproximativ 50 de milioane de euro va avea un efect important asupra economiei locale, cu un impact de sute de milioane de euro în zona Costinești, prin dezvoltarea afacerilor, colaborarea cu furnizori locali și crearea de locuri de muncă sezoniere.

Astăzi, deschidere spectaculoasă cu un festival- GALAXIA (16-19 iulie). MC, Dumitru Prunariu



Printre momentele anunțate se numără spectacolul „Circus of Wonders”, coordonat artistic de Răzvan Dincă, concerte susținute de Delia, Puya și Mario, demonstrații aeriene realizate de Aeroclubul României, baloane cu aer cald, acrobații, artiști stradali, proiecții spectaculoase și un foc de artificii. Printre invitații speciali se numără Dan Negru și legendarul cosmonaut Dumitru Prunariu, singurul român care a văzut Pământul din spațiu.

Imediat după inaugurare începe și primul mare festival al sezonului, GALAXIA, programat în perioada 16-19 iulie. Line-up-ul include artiști internaționali precum Ozuna, DJ Snake, Nicky Jam, Clean Bandit, Farruko și HUGEL, alături de INNA, Killa Fonic și alți artiști români.

Peste 40.000 de vizitatori așteptați zilnic. Vezi aplicația mobilă NIBIRU

Organizatorii estimează că aproximativ 50.000 de persoane vor participa încă din prima zi, iar pe parcursul sezonului se așteaptă o medie de circa 40.000 de vizitatori în fiecare zi.

Calendarul verii include festivaluri dedicate mai multor genuri muzicale și categorii de public, printre care NEBULA X, K-POP DAYS, FAMILY FEST, ROCK DAYS, STARDUST, PORC FEST și RETROGRADE. În fiecare seară, promenada (care cuprinde și circa 30 de magazine) și scena principală vor găzdui spectacole tematice diferite, de la show-uri inspirate din universul circului și cabaretului până la seri dedicate muzicii disco, culturii urbane sau carnavalului.

Stațiunea estivală NIBIRU include în primă fază zone de restaurante și magazine, un parc de distracții, Beer Garden, un club de comedie, spații sportive, Muzeul Planetelor și zone dedicate copiilor și familiilor. Programul zilnic se desfășoară între orele 18:00 și 03:00. Accesul pe promenada principală este gratuit, însă vizitatorii trebuie să achiziționeze online, în avans, o consumație minimă de 25 de lei. Pentru orientarea în interiorul complexului, organizatorii au lansat aplicația mobilă NIBIRU, care oferă programul complet al evenimentelor, harta stațiunii și notificări în timp real. Potrivit dezvoltatorilor, aplicația a devenit cea mai descărcată din România în ziua lansării, înregistrând aproximativ 9.000 de descărcări.

Transport dedicat pentru turiști

Pentru a reduce aglomerația din trafic, organizatorii au introdus o rețea de autobuze care va lega NIBIRU de toate stațiunile importante de pe litoral, de la Constanța și Eforie până la Mangalia.

Cursele vor circula la aproximativ 30 de minute, iar un bilet costă 20 de lei, în timp ce copiii cu vârsta de până la șase ani vor beneficia de transport gratuit.