Publicat la 02.08.2026, 09:24:39

Actorul american Vincent Pastore, devenit celebru pentru interpretarea mafiotului Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero în serialul The Sopranos, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea a fost confirmată de apropiații actorului pentru Associated Press.

Potrivit impresarului său de lungă durată, Bob McGowan, Pastore a fost găsit fără viață în locuința sa din cartierul City Island din New York, după ce nu mai putuse fi contactat timp de câteva zile. McGowan a declarat că încerca să ia legătura cu actorul în legătură cu un nou proiect profesional, înainte de a afla vestea de la actorul Vincent Curatola, colegul său din The Sopranos.

Un actor iubit dincolo de rolul de mafiot

McGowan l-a descris drept un om extrem de loial și implicat în numeroase acțiuni caritabile.

„Era cel mai loial client și ajuta pe oricine avea nevoie. În industria aceasta, asemenea oameni sunt foarte rari”, a spus impresarul.

Și agentul său artistic, Robert Attermann, care l-a reprezentat timp de peste trei decenii, a subliniat că, dincolo de personajul care l-a făcut celebru, Pastore era apreciat pentru generozitatea și apropierea față de public.

„Vinny a fost unul dintre cei mai buni și mai generoși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Nu refuza niciodată un fan care îi cerea o fotografie sau un autograf și îi încuraja permanent pe tinerii actori”, a transmis acesta.

Omagiul lui Michael Imperioli

Actorul Michael Imperioli, unul dintre colegii săi din The Sopranos, i-a adus un omagiu pe rețelele sociale.

„Am lucrat mult împreună și am călătorit prin toată lumea. Vinny a fost un frate cu suflet bun, care își iubea enorm familia și prietenii. Îmi va lipsi mereu”, a scris Imperioli.

Rolul care l-a făcut celebru

Deși apăruse încă din anii '80 în numeroase producții cinematografice, inclusiv în Goodfellas și Awakenings, consacrarea a venit odată cu rolul lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero în The Sopranos.

Personajul, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Tony Soprano, ajunge să colaboreze cu FBI, devenind una dintre figurile centrale ale primelor sezoane ale serialului. Pastore a interpretat rolul în 30 de episoade, prestația sa fiind considerată una dintre cele mai memorabile din istoria producției.

O carieră dedicată cinematografiei

Născut în Bronx și crescut în New Rochelle, statul New York, Vincent Pastore a servit în Marina Statelor Unite în perioada războiului din Vietnam, după care a absolvit Pace University și s-a orientat către actorie.

De-a lungul carierei, a interpretat în special personaje de gangsteri și oameni duri, devenind una dintre figurile reprezentative ale filmelor și serialelor cu tematică mafiotă produse la Hollywood.

În urma sa rămâne fiica sa, Renee Pastore.





