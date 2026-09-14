Ce urmărim săptămâna aceasta: INS publică inflația din august 2026 și Decizie Fed privind rata dobânzii (FOMC)

Publicat la 14.09.2026, 06:02:00

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Două știri de la capete opuse ale lumii, dar cu același efect asupra buzunarului tău. Săptămâna aceasta aduce, pe de o parte, o măsurătoare rece și precisă a ceea ce s-a întâmplat cu prețurile în România lui august, și, pe de altă parte, o decizie luată la Washington care poate mișca piețele financiare globale într-o fracțiune de secundă. Nu e o săptămână aglomerată ca număr de evenimente, dar calitatea lor contează mai mult decât cantitatea. Luni, 14 septembrie - INS publică inflația din august 2026 Institutul Național de Statistică vine luni cu datele privind indicele prețurilor de consum pentru august. Pe scurt, aflăm cât de mult s-au scumpit sau ieftinit lucrurile pe care le cumpărăm în fiecare lună. Numărul în sine e simplu de citit, dar ce se ascunde în spatele lui contează mai mult. Inflația din august reflectă prețurile de la raft din plin sezon estival, o perioadă în care alimentele proaspete, energia și serviciile turistice au propriile lor dinamici, uneori contrare tendinței generale. De ce contează asta dincolo de statistică? Pentru că Banca Națională a României urmărește aceste date cu atenție înainte de fiecare ședință de politică monetară. Dacă inflația a continuat să scadă, BNR are argumente mai solide pentru eventuale ajustări ale dobânzii de politică monetară în lunile următoare. Dacă, dimpotrivă, presiunile pe prețuri s-au menținut sau au revenit, marja de manevră a băncii centrale se îngustează. Pentru românii cu credite cu dobândă variabilă, fiecare astfel de publicație e un semnal despre direcția în care merge rata lunară. Pentru cei cu economii, e un indicator despre cât din valoarea lor reală e erodat în fiecare lună.

Un detaliu pe care merită să-l urmărești: prețurile la alimente și energie, care formează componenta volatilă a coșului de consum. Dacă inflația de bază, cea care exclude aceste categorii, rămâne ridicată, înseamnă că presiunile pe prețuri sunt mai adânci și mai greu de controlat prin politică monetară. Dacă scade, înseamnă că dezinflația e mai solidă decât pare la prima vedere. Miercuri, 16 septembrie - Fed anunță decizia privind rata dobânzii Rezerva Federală a Statelor Unite încheie miercuri reuniunea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă - FOMC - și anunță decizia privind rata dobânzii de referință. Jerome Powell ține conferința de presă în aceeași zi, iar aceea e, de obicei, mai importantă decât decizia propriu-zisă. Piețele știu că Fed-ul comunică din timp ce urmează să facă, deci surprizele mari sunt rare. Ce contează e tonul lui Powell: cât de convins sună că inflația americană e sub control, cât de mult vorbește despre piața muncii și ce semnale trimite pentru ședințele din noiembrie și decembrie. De ce ar trebui să-ți pese dacă ești în România? Din câteva motive concrete. Deciziile Fed mișcă dolarul față de celelalte valute, inclusiv față de leu, prin intermediul euro. Un dolar mai puternic înseamnă, în lanț, presiuni pe importuri, pe prețurile la energie cotate în dolari și pe costul datoriei externe a unor companii românești. Piețele de acțiuni din Europa, inclusiv Bursa de Valori București, reacționează de obicei la ora conferinței de presă a lui Powell, uneori cu mișcări de câteva procente în câteva ore.

Există și o miză mai subtilă. Dacă Fed reduce dobânda sau semnalează că o va face în curând, investitorii globali caută randamente mai bune în alte piețe, inclusiv în piețele emergente din Europa Centrală și de Est. Asta poate aduce capital spre România, poate susține cursul leului și poate reduce randamentele la titlurile de stat emise de Ministerul de Finanțe. Dacă, invers, Powell adoptă un ton prudent și lasă dobânzile mai sus mai mult timp, capitalul tinde să rămână în dolari și în active americane considerate sigure. Nu e un efect automat și nici imediat, dar direcția contează. Scenariul de bază, pe care majoritatea analiștilor îl au în cap acum, e o reducere moderată sau menținerea ratei cu un mesaj prudent. Dar piețele reacționează la diferența dintre ce se așteptau și ce primesc, nu la decizia în sine. O surpriză în orice direcție poate face miercuri seară o zi interesantă pentru oricine urmărește un portofoliu. Cele două evenimente nu se leagă printr-un fir direct, dar puse împreună construiesc un tablou al momentului în care suntem. Inflația românească și politica monetară americană sunt, fiecare în felul ei, indicatori ai unei lumi care încearcă să găsească un nou echilibru după anii de turbulențe pe prețuri. Săptămâna asta nu o să rezolve nimic definitiv, dar o să fie un pic mai clar unde ne aflăm.