PER, P/BV și dividend yield: cei mai importanți indicatori bursieri explicați

Publicat la 12.09.2026, 19:44:00

PER (Price-to-Earnings Ratio) , cunoscut și ca raport preț/profit, arată de câte ori este evaluată compania în raport cu profitul său.

Acești indicatori pot fi foarte utili, dar nu trebuie interpretați separat. Un indicator care pare „bun” la prima vedere poate ascunde probleme ale companiei sau poate fi influențat de factori temporari.

Atunci când începi să analizezi acțiuni, vei întâlni rapid o serie de indicatori bursieri care te ajută să evaluezi o companie și prețul la care se tranzacționează. Printre cei mai utilizați se numără PER, P/BV și dividend yield.

Într-o interpretare simplificată, investitorul plătește 10 lei pentru fiecare leu de profit anual generat de companie.

De exemplu, dacă o acțiune costă 100 de lei, iar compania are un profit de 10 lei pe acțiune, PER-ul este 10.

Când poate fi un PER mic atractiv?

Un PER de 8 poate părea mai atractiv decât unul de 25. Însă comparația nu este suficientă.

Dacă prima companie are profituri stabile, datorii reduse și perspective bune, PER-ul mic poate indica o evaluare atractivă.

Dar dacă profitul companiei a crescut temporar datorită vânzării unui activ, unui câștig contabil sau unei situații excepționale, PER-ul poate părea artificial de mic.

Când un PER mic poate induce în eroare?

Imaginează-ți o companie care obține un profit neobișnuit de mare într-un anumit an. Dacă prețul acțiunii rămâne neschimbat, PER-ul scade.

La prima vedere, acțiunea pare ieftină. Dar dacă acel profit nu poate fi repetat, PER-ul actual nu reflectă neapărat situația normală a companiei.

Și invers: un PER ridicat nu înseamnă automat că acțiunea este prea scumpă. Companiile cu perspective puternice de creștere pot avea evaluări mai mari deoarece investitorii anticipează profituri mai mari în viitor.

Ce este P/BV?

P/BV (Price-to-Book Value) compară valoarea de piață a companiei cu valoarea contabilă a capitalurilor proprii.

Formula simplificată este:

P/BV = Prețul acțiunii / Valoarea contabilă pe acțiune

De exemplu, dacă o acțiune se tranzacționează la 50 de lei, iar valoarea contabilă pe acțiune este 25 de lei, P/BV este 2.

Cu alte cuvinte, piața evaluează compania la de două ori valoarea contabilă a capitalurilor proprii.

P/BV este folosit frecvent pentru analiza băncilor, companiilor financiare și a unor afaceri în care activele au o importanță semnificativă.

De ce un P/BV mic nu înseamnă automat „ieftin”?

Să presupunem că o companie are un P/BV de 0,6. Pare atractiv, deoarece acțiunea se tranzacționează sub valoarea contabilă.

Totuși, piața poate aplica acest discount pentru un motiv justificat: activele companiei pot avea o rentabilitate slabă, pot fi supraevaluate contabil sau afacerea poate avea probleme structurale.

Prin urmare, un P/BV de 0,6 nu înseamnă automat că investitorul cumpără 1 leu de active pentru doar 60 de bani. Calitatea și capacitatea acelor active de a genera profit contează foarte mult.

Ce este dividend yield?

Dividend yield sau randamentul dividendului arată cât reprezintă dividendul anual în raport cu prețul acțiunii.

Formula este:

Dividend yield = Dividend anual pe acțiune / Prețul acțiunii × 100

Dacă o companie plătește un dividend anual de 5 lei, iar acțiunea costă 100 de lei, dividend yield-ul este de 5%.

Indicatorul este important pentru investitorii interesați de venituri periodice din portofoliu.

Când un dividend yield mare poate fi un semnal de alarmă?

Un randament al dividendului de 10% poate părea foarte atractiv. Dar trebuie să te întrebi de ce este atât de mare.

Dacă prețul acțiunii a scăzut puternic, dividend yield-ul calculat pe baza dividendului anterior poate crește automat.

De exemplu, o companie plătește un dividend de 10 lei, iar acțiunea scade de la 200 la 100 de lei. Randamentul calculat pe baza dividendului anterior crește de la 5% la 10%.

Problema este că viitorul dividend poate fi redus sau eliminat dacă situația financiară a companiei s-a deteriorat.

De aceea, un dividend yield ridicat trebuie analizat împreună cu profitul, fluxul de numerar, gradul de îndatorare și rata de distribuire a profitului.

Cum folosești împreună acești indicatori bursieri?

Cea mai mare greșeală este să alegi o acțiune doar pentru că are cel mai mic PER, cel mai mic P/BV sau cel mai mare dividend yield.

Indicatorii devin mai utili atunci când sunt analizați împreună.

De exemplu:

Indicator Ce îți poate spune Ce trebuie verificat PER Cât plătești pentru profit Profitul este sustenabil? P/BV Cum este evaluată compania față de valoarea contabilă Activele sunt de calitate? Dividend yield Randamentul dividendului Dividendul poate fi menținut?

Un PER redus combinat cu profituri stabile și datorii controlabile poate fi mai interesant decât un PER foarte mic obținut în urma unui profit excepțional.

La fel, un dividend yield ridicat poate fi atractiv dacă este susținut de fluxuri de numerar solide și de o politică sustenabilă de distribuire a profitului.

Compară companii similare

Un indicator bursier are mai mult sens atunci când îl compari cu alte companii din același sector.

De exemplu, un PER de 20 poate fi ridicat pentru o bancă, dar relativ scăzut pentru o companie cu o rată de creștere foarte mare.

Compară, pe cât posibil:

compania cu principalii concurenți;

indicatorii actuali cu media istorică a companiei;

evaluarea cu ritmul de creștere al profiturilor;

profitabilitatea și nivelul datoriilor.

Astfel, poți evita concluziile bazate pe o singură cifră.

Indicatorii bursieri trebuie priviți în context

PER, P/BV și dividend yield sunt instrumente utile, dar nu oferă singure răspunsul la întrebarea dacă o acțiune este o investiție bună.

Pentru o analiză mai completă, merită să verifici și:

evoluția veniturilor și profitului;

marjele de profit;

fluxul de numerar;

datoriile;

avantajele competitive ale companiei;

perspectivele industriei;

planurile managementului.

Un indicator „bun” poate deveni înșelător dacă ignori contextul.

Concluzie

Cei mai cunoscuți indicatori bursieri pot fi un punct bun de plecare pentru analiza unei acțiuni. PER te ajută să evaluezi prețul în raport cu profitul, P/BV compară valoarea de piață cu valoarea contabilă, iar dividend yield arată randamentul dividendului raportat la prețul acțiunii.

Important este să nu tratezi niciun indicator ca pe un verdict. Un PER mic poate ascunde un profit temporar, un P/BV redus poate reflecta probleme ale activelor, iar un dividend yield ridicat poate apărea după o scădere puternică a prețului.

În investiții, contextul contează la fel de mult ca cifra. Indicatorii sunt puncte de pornire pentru analiză, nu înlocuitori ai acesteia.

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