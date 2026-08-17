Ai o microîntreprindere? Vești bune de la ANAF! Poți primi o bonificație de 3%

Publicat la 17.08.2026, 17:02:49

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Microîntreprinderile și companiile care și-au achitat la timp obligațiile fiscale pentru anul 2025 vor beneficia de o bonificație de 3%, măsura fiind oficializată printr-un ordin al Ministerului Finanțelor publicat luni în Monitorul Oficial. Facilitatea se aplică atât impozitului pe profit anual, cât și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025. Important pentru firme: nu trebuie depusă nicio cerere, iar bonificația nu va fi plătită direct contribuabilului, ci va fi utilizată pentru compensarea altor obligații fiscale. ANAF verifică automat cine primește reducerea Procedura aprobată de Ministerul Finanțelor prevede că ANAF va verifica din oficiu dacă firmele îndeplinesc condițiile pentru acordarea bonificației. Ulterior, administrația fiscală va emite automat deciziile de acordare. Prin urmare, companiile care se încadrează în criteriile stabilite nu trebuie să depună documente suplimentare pentru a beneficia de facilitate.

Bonificația este egală cu 3% din impozitul pe profit anual sau din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru anul 2025, după caz. Cine primește bonificația Pentru a beneficia de reducerea de 3%, o firmă trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții. În primul rând, trebuie să fi depus toate declarațiile fiscale prevăzute de vectorul fiscal. A doua condiție este plata integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025.

În plus, contribuabilul nu trebuie să aibă alte obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege. Cu alte cuvinte, facilitatea este destinată firmelor care și-au respectat integral obligațiile fiscale și nu au acumulat restanțe. Nu primești banii în cont Un aspect important este modul în care poate fi utilizată bonificația. Cele 3 procente nu reprezintă o sumă care va fi virată în contul companiei. Valoarea bonificației va fi utilizată pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului. Practic, firma va avea un avantaj fiscal care poate fi folosit pentru stingerea unor obligații către buget. Pentru o companie care a plătit, de exemplu, un impozit de 100.000 de lei, bonificația de 3% ar însemna 3.000 de lei care pot fi utilizați pentru compensarea obligațiilor fiscale. Statul recompensează plata la timp Mecanismul urmărește să încurajeze disciplina fiscală și plata obligațiilor către buget fără întârzieri. Nu este însă prima dată când statul acordă astfel de facilități. În 2025, persoanele juridice care plătesc impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor au primit bonificații în valoare totală de aproximativ 269 de milioane de lei, pentru obligațiile aferente anului fiscal 2024. Pentru persoane fizice, în 2026 au fost acordate bonificații de aproximativ 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente anului 2025, efectuată până la termenul de 15 aprilie 2026. Firmele corecte fiscal primesc avantajul fără birocrație suplimentară Una dintre puținele componente favorabile pentru mediul de afaceri este faptul că procedura nu introduce o nouă obligație administrativă. Firmele nu trebuie să depună cereri, să justifice separat plata taxelor sau să solicite manual bonificația. ANAF face verificarea și emite automat decizia, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. Pentru microîntreprinderi, facilitatea poate reprezenta o reducere utilă într-un an în care costurile și presiunea fiscală apasă tot mai puternic asupra companiilor mici. În esență, regula este simplă: ai depus declarațiile, ai plătit integral și la timp impozitul aferent anului 2025 și nu ai restanțe – statul îți acordă o bonificație de 3%, pe care o poți folosi pentru compensarea obligațiilor fiscale.