Alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Ce înseamnă pentru economie când F-18 decolează de la Kogălniceanu

Publicat la 25.08.2026, 09:24:41

O alertă extremă transmisă marți dimineață de ISU Tulcea și activarea a două avioane F-18 spaniole de la baza Mihail Kogălniceanu au readus în prim-plan vulnerabilitatea economică a României față de conflictul din Ucraina. Granița de nord-est nu e doar o linie pe hartă - e coridorul prin care trece o parte semnificativă din comerțul românesc cu Ucraina și din exporturile de cereale spre vest.

Ministerul Apărării a confirmat că sistemul radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 kilometri est de Vâlcove, în proximitatea frontierei. Populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RO-Alert la 07:31 și a fost sfătuită să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Durata estimată a alertei a fost de 90 de minute.

De ce contează Tulcea pentru economie

Județul Tulcea e poarta prin care Dunărea iese din România spre Marea Neagră. Brațul Chilia, care formează granița cu Ucraina, e unul din cele trei brațe principale ale deltei și e navigabil pentru barje de marfă. Portul Tulcea e al doilea ca importanță pe Dunărea maritimă, după Galați, și procesează mărfuri în tranzit spre și dinspre Ucraina.