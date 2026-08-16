Miliarde pe masă: substanțele din mâncarea americană care au blocat un acord comercial de 119 miliarde de euro și au schimbat cine deține cel mai mare producător de porc din lume

Publicat la 16.08.2026, 18:01:27

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În mai 2013, SUA și Uniunea Europeană au început negocierile pentru cel mai mare acord comercial din istorie. Estimările economiștilor Comisiei Europene vorbeau de câștiguri de 119 miliarde de euro anual pentru UE și 95 de miliarde pentru SUA. Trei ani mai târziu, negocierile erau practic moarte. Unul dintre principalele motive: puiul spălat cu clor, carnea tratată cu hormoni și o listă de substanțe pe care Europa le interzicea, iar America nu voia să le abandoneze. Ce părea o dispută tehnică despre aditivi s-a dovedit a fi o bătălie despre două filozofii economice ireconciliabile față de risc, consum și cine are dreptul să stabilească regulile pieței. Diferența fundamentală dintre sistemele american și european de reglementare alimentară nu e de ordin științific, ci filozofic. FDA pornește de la prezumția că un ingredient este sigur dacă nu există dovezi clare că dăunează, un principiu numit GRAS ("Generally Recognized As Safe"). Uniunea Europeană cere dovezi pozitive de siguranță înainte de aprobare, prin Regulamentul (CE) nr. 1333/2008: orice substanță nelistată explicit este interzisă, indiferent dacă a produs sau nu probleme documentate. Această diferență de un singur pas, înainte sau după, explică toate exemplele de mai jos și miliardele care se mișcă în jurul lor. Ractopamina: cum interzicerea unui aditiv a dus la cea mai mare achiziție din industria cărnii Ractopamina este un aditiv furajer administrat porcilor și bovinelor în ultimele săptămâni înainte de sacrificare, cu scopul de a reduce grăsimea și de a crește masa musculară. Aprobată de FDA, este interzisă în peste 160 de state, inclusiv întreaga Uniune Europeană (Regulamentul CE nr. 37/2010), China, Rusia și Taiwan. Estimările din industrie sugerează că până la 80% din porcii crescuți în SUA o primesc. Problema economică nu e sănătatea consumatorilor, ci accesul la piețe. În februarie 2013, Rusia a anunțat interzicerea importurilor de carne de porc și vită din SUA pe motiv de ractopamină. Exporturile americane de carne spre Rusia în 2012 depășiseră 400 de milioane de dolari anual, conform datelor USDA citate în documente publice ale Senatului SUA. Și mai revelator a fost ce s-a întâmplat câteva luni mai târziu, în vara aceluiași an. Shuanghui International, cel mai mare procesator de carne din China, a anunțat achiziția Smithfield Foods, cel mai mare producător de porc din SUA, pentru 4,7 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție chineză pe teritoriu american de până la acel moment.

Analiștii de industrie au spus explicit ce a stat în spatele tranzacției: China interzicea ractopamina, dar voia acces la carne de porc americană. Soluția a fost să cumpere producătorul și să controleze standardele din interior. Smithfield convertise deja o parte din capacitate la producție fără ractopamină tocmai pentru exporturi. Compania, redenumită WH Group, continuă să opereze și azi din Hong Kong producția americană. Ulterior, giganții JBS USA și Tyson Foods au eliminat și ei ractopamina din o parte din producție, nu din motive sanitare, ci pentru a accesa piața chineză de 1,4 miliarde de consumatori. Puiul clorinat: ce a blocat un acord comercial între aliați Spălarea carcaselor de pui cu soluții de clor pentru eliminarea bacteriilor (Salmonella, Campylobacter) este aprobată de FDA și USDA în SUA. Uniunea Europeană a interzis-o din 1997 prin Decizia 97/534/CE, consolidată ulterior în Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Autoritățile europene au recunoscut explicit că clorul în concentrațiile folosite nu este toxic. Obiecția este că o dezinfecție la final de lanț de producție permite standarde de igienă mai scăzute pe tot parcursul, de la fermă la abator, principiu care intră în conflict direct cu modelul european bazat pe controlul fiecărei etape. Subiectul a revenit pe agenda publică cu fiecare rundă de negocieri comerciale dintre Marea Britanie și SUA după Brexit. Acordul semnat în mai 2025, evaluat la 5 miliarde de dolari în exporturi americane, a menținut interdicțiile britanice pe puiul clorinat și carnea cu hormoni, sub presiunea organizațiilor fermierilor și a opiniei publice. Agricultura a reprezentat doar 250 de milioane de dolari din cele 5 miliarde, dar a monopolizat dezbaterea politică. Hormonul din lapte: Monsanto l-a vândut cu 300 de milioane de dolari, piața "fără hormoni" valorează acum 9 miliarde Somatotropina bovină recombinantă (rBGH) este un hormon de creștere produs prin inginerie genetică, injectat vacilor pentru a crește producția de lapte cu 10-25%. FDA l-a aprobat în 1993 sub numele comercial Posilac. Uniunea Europeană l-a interzis definitiv prin Decizia Consiliului 1999/879/CE, în parte din cauza efectelor asupra sănătății animalelor (mastită, infecții), în parte din cauza îngrijorărilor privind nivelul crescut de IGF-1 (un factor de creștere celulară) în lapte.

Povestea economică e mai nuanțată decât simpla interdicție. Monsanto, producătorul Posilac, a vândut produsul în 2008 companiei Elanco (divizie a gigantului farmaceutic Eli Lilly) pentru 300 de milioane de dolari, conform comunicatelor de presă ale celor două companii. Elanco a renunțat la produs până în 2018-2019. Motivul nu a fost interdicția europeană, ci piața americană: supermarketurile mari, sub presiunea consumatorilor, au început să ceară lapte certificat "rBGH-free", iar fermierii au urmat cererea. Walmart, Costco, Starbucks și-au impus propria politică de achiziție fără hormoni înainte ca FDA să schimbe vreo regulă. Piața globală de produse lactate certificate fără rBGH este estimată în 2025 la 9,37 miliarde de dolari, cu o creștere anuală de aproape 12%, conform Research and Markets. Coloranții artificiali: Kellogg's și Nestlé reformulează în 2026, cu 15 ani întârziere față de Europa Șase coloranți alimentari sintetici pe bază de petrol (printre care Red 40, Yellow 5 și Yellow 6, numiți și E129, E102, E110) trebuie să poarte în UE, din 2010, avertismentul "poate afecta negativ activitatea și atenția copiilor", conform Regulamentului (CE) nr. 1333/2008. Baza a fost studiul McCann et al. publicat în The Lancet în 2007, care a arătat corelație între acești coloranți și hiperactivitatea la copii. Consecința comercială a fost imediată: producătorii care vindeau în Europa, inclusiv filiale ale companiilor americane, au reformulat rețetele pentru piața UE, înlocuind coloranții sintetici cu pigmenți naturali din sfeclă, curcumă sau morcov. Aceleași companii au continuat să vândă versiunile cu coloranți artificiali pe piața americană. În SUA, schimbarea a venit cu 15 ani întârziere și dintr-o direcție neașteptată. Administrația Trump, prin Departamentul de Sănătate condus de Robert F. Kennedy Jr., a anunțat în aprilie 2025 eliminarea treptată a opt coloranți artificiali din alimentele americane până la sfârșitul lui 2027. Companiile au anticipat și au accelerat: WK Kellogg a anunțat eliminarea din toate cerealele sale până la sfârșitul lui 2026, cu un an înainte de termenul impus. General Mills a eliminat coloranții artificiali din cerealele pentru copii până la mijlocul lui 2026. Nestlé a anunțat eliminarea din întregul portofoliu global până la sfârșitul lui 2026. Niciuna dintre companii nu a publicat costul reformulărilor, deși WK Kellogg a menționat "o investiție semnificativă în facilități de producție" în comunicatele sale. Bromura de potasiu și azodicarbonamida: interzise în 40 de țări, sub reevaluare în SUA Bromura de potasiu (potassium bromate) este un agent de ameliorare a făinii interzis de Uniunea Europeană din 1990, de Canada, India, Brazilia, China și alte 40 de state. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC, OMS) o clasifică din 1999 ca potențial carcinogenă pentru oameni (Grupa 2B). FDA nu a interzis-o. Ultima evaluare oficială de siguranță a FDA pentru acest ingredient datează din 1973. Azodicarbonamida (ADA) este un agent de înmuiere a aluatului permis de FDA la maximum 45 ppm (21 CFR § 172.806) și interzis în UE din 2008. La coacere se poate descompune parțial în semicarbazidă, o substanță cu potențial cancerigen în studii pe animale. Substanța a intrat în atenția publicului larg în 2014, când activista alimentară Vani Hari a lansat o petiție online solicitând lanțului Subway să o elimine din pâine. Subway a retras ADA în câteva luni. McDonald's a confirmat atunci că o folosea, dar nu a anunțat eliminarea. Ambele substanțe sunt acum pe lista FDA de aditivi supuși reevaluării periodice, fără interdicție emisă. Dioxidul de titan: interzis în Europa în 2022, în continuare permis în SUA Dioxidul de titan (E171) este un pigment alb folosit pentru a da aspectul opac și culoarea albă glazurilor, produselor de patiserie și sosurilor. EFSA a publicat în mai 2021 o evaluare prin care concluziona că genotoxicitatea E171 nu poate fi exclusă, ceea ce, în sistemul european bazat pe principiul precauției, a dus la interdicție prin Regulamentul (UE) 2022/63, cu aplicare din august 2022. Companiile alimentare care operau în Europa au trebuit să reformuleze produsele în câteva luni. FDA permite în continuare dioxidul de titan în alimente dacă nu depășește 1% din greutatea produsului (21 CFR § 73.575), clasificarea rămânând nemodificată. România: aceleași standarde ca restul Europei, dar cu propria problemă România, ca stat membru UE, aplică integral legislația europeană privind aditivii alimentari. Niciuna dintre substanțele descrise mai sus nu poate fi introdusă legal în produse comercializate pe piața românească. Carnea americană tratată cu ractopamină sau hormoni de creștere nu poate intra în UE și implicit în România. Produsele finite importate din SUA trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 la intrarea pe piață. Excepție fac anumite produse din piețele gri, magazinele specializate de produse americane sau importurile personale, unde controlul este mai puțin sistematic. Problema României nu e că mâncăm ce mănâncă americanii. Problema e că mâncăm uneori o versiune mai slabă a aceluiași produs față de consumatorii din Europa de Vest. În 2019, Comisia Europeană a publicat cel mai amplu studiu despre calitatea duală a produselor alimentare în UE, testând aproape 1.400 de produse din 19 state membre. Concluzia: 9% dintre produsele de marcă aveau compoziție diferită față de varianta vândută în țările mai bogate din UE, cu aceeași etichetă pe față. ANPC a testat 79 de produse și a găsit diferențe la 18 dintre ele. Cazurile documentate sunt concrete. Ciocolata Milka vândută în România conținea aditivul E476 (poliglicerol poliricinoleat), folosit pentru a înlocui parțial untul de cacao, ingredient mai scump, absent din varianta comercializată în alte piețe. Fanta Orange comercializată în România conținea 5% suc de portocale din concentrat. Aceleași produse, ambalaje similare, ingrediente diferite. Comisia Europeană a modificat în 2019 Directiva privind practicile comerciale neloiale pentru a clasifica explicit calitatea duală ca practică potențial înșelătoare, lăsând aplicarea în seama autorităților naționale, cu rezultate inconsistente. Unde duce această poveste Standardele alimentare sunt, în ultimă instanță, o chestiune de putere economică. UE a putut să interzică ractopamina, puiul clorinat și hormonii pentru că are o piață de 450 de milioane de consumatori pe care exportatorii americani vor să o acceseze și nu o pot ignora. SUA a putut să mențină aceste substanțe pentru că FDA operează sub o filozofie reglementară diferită și sub o presiune a industriei alimentare pe care Congresul american o acceptă mai ușor decât Parlamentul European. Negocierile TTIP s-au blocat nu doar din cauza puiului clorinat, ci pentru că fiecare parte a refuzat să recunoască autoritatea celeilalte de a stabili ce e sigur. Tendința din 2025-2026 arată o convergență parțială: companiile americane mari reformulează produse pentru că piața și politicul american se mișcă spre pozițiile europene, nu invers. Costul acestei convergențe cu 15 ani întârziere se traduce în investiții în linii de producție, reformulări de rețete și reeducarea consumatorilor americani obișnuiți cu gusturile generate de coloranții artificiali. Între timp, consumatorul român continuă să se afle la intersecția dintre standardele ridicate ale legislației europene și realitatea piețelor unde execuția lasă uneori de dorit. Surse: Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari. Regulamentul (CE) nr. 37/2010 (ractopamină). Decizia Consiliului 1999/879/CE (rBGH). Regulamentul (CE) nr. 853/2004 (igienă produse animale). Regulamentul (UE) 2022/63 (dioxid de titan). Evaluarea EFSA privind E171, mai 2021. IARC Monograph Vol. 73 (bromat de potasiu, 1999). McCann et al., "Food additives and hyperactive behaviour in children", The Lancet, 2007. FDA 21 CFR §§ 172.806, 73.575. Comunicat Eli Lilly/Elanco privind achiziția Posilac, august 2008. Date USDA privind exporturile de carne, 2012. Raport JRC/Comisia Europeană privind calitatea duală, 24 iunie 2019. Comunicat Casa Albă privind acordul comercial UK-SUA, mai 2025. Comunicat WK Kellogg privind eliminarea coloranților artificiali, 2026. Research and Markets, "rBGH-free Dairy Market", 2025.

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