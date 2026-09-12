Amanta unui milionar român, obligată să dea înapoi peste 500.000 de euro. Soția nu și-a dat acordul, banii erau bunuri comune

Publicat la 12.09.2026, 11:31:40

Tribunalul București i-a dat dreptate doar parțial, dar a decis că femeia trebuie să restituie peste jumătate de milion de euro. Motivul, banii proveneau din averea comună a milionarului și a soției sale, iar soția nu își dăduse acordul pentru donații. Povestea începe în 2018, când omul de afaceri, căsătorit la acea vreme, a început o relație cu o tânără. Relația a durat aproximativ doi ani și jumătate. În acest timp, potrivit propriilor declarații făcute în instanță, milionarul spune că a cheltuit peste două milioane de euro pentru femeie. Au fost plătite chirii, a fost cumpărat un automobil BMW, mobilier, bijuterii, vacanțe și alte bunuri de lux. Dar cele mai mari cadouri au fost un transfer de 300.000 de euro și un apartament de lux din București care ar fi costat aproape 800.000 de euro. De aici începe partea complicată a poveștii.

O relație extraconjugală care a început cu cadouri de lux și investiții de milioane de euro s-a terminat în instanță. Un milionar din Timișoara îi cere fostei amante să returneze o parte din banii și bunurile pe care i le-a oferit în timpul relației.

Numai că planul nu a funcționat. Potrivit declarațiilor sale, femeia a refuzat ulterior să îi mai dea cheia apartamentului. Fosta amantă a avut însă o altă explicație. Ea a susținut că apartamentul fusese cumpărat pentru a obține iertarea ei, după ce descoperise că bărbatul era căsătorit. Apartamentul de aproape 800.000 de euro face obiectul unui alt litigiu.

Milionarul a susținut că a cumpărat apartamentul pentru ca cei doi să locuiască împreună.

După despărțire au început procesele

După încheierea relației, povestea a ajuns în instanță. Au existat plângeri penale și procese civile, iar milionarul a încercat să recupereze banii pe care spune că i-a cheltuit pentru fosta iubită. A susținut inclusiv că femeia l-ar fi făcut să creadă că îl iubește și că își dorește să se căsătorească cu el doar pentru a obține bani și bunuri. Instanța nu a acceptat acest argument.

Judecătorii au considerat că faptul că o relație s-a terminat și că planurile unui cuplu nu s-au concretizat nu înseamnă că toate cadourile făcute în timpul relației trebuie returnate.

Milionarul a invocat și un alt argument mai puțin obișnuit. Acesta a susținut că, în perioada în care a făcut donațiile, discernământul i-ar fi fost afectat de o intoxicație cu mercur. Instanța a respins și acest argument. O expertiză medico-legală psihiatrică ulterioară, avizată, a stabilit că nu exista o afecțiune care să îi fi afectat capacitatea de a înțelege ce face și care sunt consecințele juridice ale actelor sale.

Soția a salvat o parte din din banii donați. Bunuri comune ale căsătoriei

Deși milionarul nu a reușit să recupereze toți banii, instanța a găsit un alt motiv pentru anularea unei părți dintre donații. Banii erau considerați bunuri comune ale căsătoriei. La momentul în care au fost făcute donațiile, omul de afaceri era căsătorit. Potrivit regulilor din Codul Civil, anumite bunuri comune nu pot fi donate de unul dintre soți fără acordul celuilalt. În acest caz, soția nu își dăduse acordul.Tribunalul București a decis că o parte importantă dintre donații trebuie anulate.

Peste 500.000 de euro de restituit

În total, fosta amantă trebuie să restituie echivalentul a peste 500.000 de euro (903.808 lei – ”donații” directe, 137.000 de euro – alte donații directe și 1.292.790 de lei – ”donații” indirecte).

Instanța a făcut însă și o diferență între sumele mari și micile transferuri. Din cei peste un milion de lei virați în contul femeii, 160.000 de lei au rămas la aceasta, deoarece transferurile individuale mai mici de 25.000 de lei au fost considerate daruri obișnuite, care nu necesitau același regim. Cu alte cuvinte, pentru instanță, una este să faci un cadou și alta este să transformi relația într-un veritabil serviciu de transfer bancar.

Bijuteriile și vacanțele nu au fost recuperate

Milionarul a cerut înapoi și bani pentru bijuterii și alte obiecte de lux, în valoare de aproximativ 182.410 euro, precum și pentru vacanțe de aproape 400.000 de lei. De data aceasta, instanța nu i-a dat dreptate. Motivul, în proces s-a cerut anularea plăților către comercianți, nu restituirea efectivă a bunurilor. În plus, nu s-a putut demonstra că toate obiectele cumpărate de bărbat au fost dăruite femeii.

Hotărârea Tribunalului București a fost pronunțată la 20 iulie 2026, dar nu este definitivă. Părțile au atacat-o cu apel. Așadar, războiul dintre fostul cuplu continuă. În acest prim episod, nu dragostea a stabilit cine păstrează banii, ci Codul Civil.