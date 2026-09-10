Irlanda lansează o monedă de 2 euro dedicată U2. Trupa lui Bono împlinește 50 de ani

Publicat la 10.09.2026, 11:52:04

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U2 ajunge pe o monedă oficială de 2 euro. Irlanda pregătește o emisiune comemorativă dedicată uneia dintre cele mai cunoscute trupe rock din lume, la 50 de ani de la momentul în care patru adolescenți din Dublin au pus bazele formației. Moneda va fi lansată pe 25 septembrie 2026 și va fi disponibilă în variante pentru colecționari. Irlanda își pune una dintre cele mai cunoscute formații pe bani. Banca Centrală a Irlandei va lansa, pe 25 septembrie 2026, o monedă comemorativă de 2 euro dedicată trupei U2, pentru a marca jumătate de secol de la formarea grupului. Emisiunea face parte din programul oficial de monede comemorative al instituției și reprezintă un omagiu adus impactului internațional pe care muzica și spectacolele live ale trupei l-au avut de-a lungul deceniilor. Banca Centrală spune că U2 a fost aleasă pentru că muzica și concertele formației au inspirat generații de oameni din întreaga lume.

U2, de la o repetiție într-o bucătărie din Dublin la o monedă oficială Povestea U2 începe în 1976, când Larry Mullen Jr., pe atunci adolescent, a pus un anunț pe panoul școlii Mount Temple din Dublin, căutând colegi cu care să formeze o trupă. La scurt timp, în jurul lui s-au adunat Paul Hewson, viitorul Bono, David Evans, care avea să devină The Edge, și Adam Clayton. Prima formulă a grupului a purtat numele Feedback, iar ulterior formația a devenit The Hype și, în cele din urmă, U2. Potrivit arhivei oficiale U2, data de 25 septembrie 1976 este considerată momentul în care membrii s-au reunit pentru prima dată în bucătăria familiei lui Larry Mullen, în Dublin. Cinci decenii mai târziu, aceeași dată din calendar va marca lansarea unei monede dedicate trupei. Este una dintre acele povești în care diferența dintre început și succesul de mai târziu este uriașă: câțiva adolescenți care repetau într-o casă din Dublin au ajuns să transforme numele U2 într-un brand muzical recunoscut la nivel mondial. Moneda comemorativă va avea valoarea nominală de 2 euro și va fi emisă în două variante destinate colecționarilor: Brilliant Uncirculated (BU) și Proof. Lansarea oficială este programată pentru 25 septembrie. Deocamdată, însă, există un element care îi ține în suspans pe colecționari și pe fanii formației: Banca Centrală a Irlandei nu a făcut public designul monedei.

Presa irlandeză notează că imaginile și detaliile vizuale urmează să fie prezentate în perioada premergătoare lansării. Prin urmare, nu este încă posibil de spus dacă moneda va include portretele celor patru membri, celebrul logo U2 sau un alt simbol asociat formației. Nu este prima dată când Irlanda pune artiști pe monede Emisiunea dedicată U2 nu reprezintă o premieră pentru Irlanda. Banca Centrală a folosit în ultimii ani monedele comemorative pentru a celebra personalități importante ale culturii irlandeze. Printre cei omagiați anterior se numără Luke Kelly, Phil Lynott, Seán O’Casey și Bram Stoker. Astfel, moneda U2 se înscrie într-o strategie mai largă prin care Irlanda își transformă personalitățile culturale în simboluri care pot circula, la propriu, dincolo de granițele țării. Rory Gallagher (Oasis) și Phil Lynott (Thin Lizzy) au avut monede dedicate După lansarea din 25 septembrie, moneda U2 va putea fi cumpărată prin Collector Coins, platforma oficială administrată de Banca Centrală a Irlandei. Instituția a anunțat că ambele monede comemorative din această toamnă vor fi puse la vânzare prin această platformă. Irlanda a mai lansat în 2026 o monedă comemorativă de 2 euro, dedicată președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Rory Gallagher (Oasis), Phil Lynott (Thin Lizzy) ori tenorul John McCormack au avut monede dedicate.