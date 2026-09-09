Selly, după prima vară de NIBIRU: „Nu am vrut să construim doar un festival”. Pentru Money.ro, despre planul care poate schimba litoralul

Publicat la 09.09.2026, 11:35:13

„NIBIRU a funcționat 53 de zile, a găzduit peste 350 de evenimente și mai mult de 500 de artiști, iar anul viitor sezonul va fi extins la 74 de zile” , confirmă, la ora bilanțului, Andrei Șelaru (25 de ani), popularul influencer care s-a transpus din spatele canalului său de YouTube direct în vârful showbiz-ului, în spatele acestui proiect de zeci de milioane de euro.

Relaxat după aproape două luni de evenimente, câteva colosale, influencerul-antreprenor, al cărui nume a devenit, în ochii multora, sinonim cu însuși NIBIRU, a stat de vorbă cu Money.ro despre ideea din spatele proiectului, despre cum a reușit să aducă publicul laolaltă și despre planul pentru 2027.

Primul sezon NIBIRU, proiectul construit de la zero de lângă Costinești, cu ambiția de a schimba felul în care te bucuri de litoralul românesc, s-a încheiat, dovedindu-se un succes uriaș.

NIBIRU a adunat peste două milioane de vizite. Împreună cu Festivalul Beach, Please!, „traficul” generat de cele două proiecte a depășit 2,6 milioane de vizite, potrivit bilanțului comunicat oficial.

Primul sezon NIBIRU s-a încheiat pe 6 septembrie, după aproape două luni în care distracția Costineștiului s-a transformat într-un maraton al entertainmentului de calitate. De altfel, noul sat al distracției concerteristice de pe litoral a spulberat orice alt proiect de a organiza evenimente publice, din Mamaia până-n Vama Veche. „Am vrut să construim un loc în care să existe motive de revenire pe toată durata verii, nu doar în weekendul unui festival. NIBIRU a fost gândit ca o destinație de entertainment, în care muzica este doar una dintre componente” , spune Selly.

Cifrele sunt susținute și de autoritățile care au fost cu ochii pe acest maraton concertistic fără precedent, neegalat nici de sezoanele discotecilor consacrate estivale.

Însă, dincolo de cifre, Selly spune că acest lucru a fost posibil prin atragerea unor categorii diferite de public, nu doar adolescenți ori tineri, care să nu agreze distracția până-n zori, ci și persoane care preferă activitățile desfășurate pe timpul zilei. Publicuri care, în mod obișnuit, nu se întâlnesc la aceleași evenimente.

„Ideea a fost să creăm o experiență completă. Să poți veni la NIBIRU pentru un concert, dar să poți rămâne pentru gastronomie, sport, familie, cinema sau pur și simplu pentru atmosfera locului.Nu am vrut să construim un loc pentru o singură generație sau pentru un singur gen muzical. Am vrut ca mai multe comunități să se întâlnească în același spațiu”, explică Selly, unul din artizanii noului sat al distracției pe litoral. Familiile au avut la dispoziție parc de distracții, activități pentru copii, teatru de păpuși, magie, ateliere creative, experimente științifice, jocuri interactive și cinema în aer liber. ”Am descoperit că o destinație dorită de copii poate deveni, de fapt, o destinație pentru întreaga familie. Copiii au venit pentru jocuri și personaje, părinții pentru concerte, gastronomie sau relaxare și, în final, au petrecut timp împreună.”



NIBIRU, descris pentru cei ce nu au ajuns acolo

O componentă importantă a dezvoltării proiectului a fost și este infrastructura. Arena principală a găzduit concerte și festivaluri, în timp ce în restul spațiului vizitatorii s-au bucurat de spectacole stradale, stand-up, cinema în aer liber, activități pentru copii, competiții sportive pe terenuri de padel și baschet, Roller Rink, tiroliană, roată panoramică și parc de distracții. „NIBIRU nu înseamnă doar o scenă. Este o infrastructură care a dovedit că funcționează pe parcursul întregii zile și să ofere experiențe diferite în funcție de public”, descrie Selly.

Pariul lui Selly: România poate construi propriile destinații de entertainment

Dincolo de proiectul de la Costinești, Selly vorbește despre NIBIRU ca un test al capacității construi propriile ”produse” de entertainment fără a apela la fracize. „Am vrut să demonstrăm că putem construi în România experiențe competitive la nivel internațional și că nu trebuie să importăm mereu modele de succes din alte destinații”, adaugă acesta despre investiția privată care, la final, va îngloba circa 50 de milioane de euro. Selly consideră că efectul unui asemenea proiect nu se limitează la spațiul în care se desfășoară evenimentele.„Când aduci zeci de mii de oameni în fiecare zi într-o destinație, efectul nu se oprește la poarta NIBIRU. Oamenii se cazează, mănâncă, folosesc transportul, cumpără și consumă servicii. Asta înseamnă că proiectul poate avea un impact asupra întregii economii locale.”

Selly: „NIBIRU 2027 va avea 74 de zile, între 24 iunie și 5 septembrie”

„Cred că una dintre cele mai importante schimbări este faptul că litoralul poate avea motive de vizită și în afara clasicelor perioade de vârf. Dacă ai un program constant și experiențe diferite, poți să îi faci pe oameni să își planifice vacanța în funcție de ceea ce vor să vadă și să facă”, spune Selly. Planurile pentru anul viitor includ infrastructură îmbunătățită, acces mai simplu, noi experiențe și o componentă internațională mai puternică.

Ideea este ca oamenii să nu vină la Costinești doar pentru un concert, ci să-și construiască vacanța în jurul experiențelor disponibile la NIBIRU. „Dacă reușim să facem dintr-un artist sau dintr-un festival un motiv pentru care cineva din străinătate își cumpără bilet de avion către România, își rezervă o cameră și își prelungește vacanța pentru a descoperi litoralul, atunci am construit ceva mai mare decât un eveniment”, ne spune tânărul anteprenor.

NIBIRU 2026, în cifre

2 milioane de vizite au fost înregistrate în primul sezon la NIBIRU, iar împreună cu Beach, Please!, traficul generat de întregul ecosistem a depășit 2,6 milioane de vizite Proiectul a avut un impact economic colosal în economia județului Constanța și a adus pe litoral peste 500 de artiști, în cadrul a aproximativ 350 de evenimente În medie, NIBIRU a atras 42.000 de vizitatori pe zi, iar în perioadele de vârf numărul acestora a ajuns la aproximativ 50.000 pe zi. Unele dintre cele mai mari evenimente au concentrat zeci sau chiar sute de mii de oameni.* GALAXIA și primele patru zile de NIBIRU au adunat 282.000 de vizitatori, în timp ce STARDUST a atras 170.000 de oameni în doar două seri* Ultimul weekend al sezonului a adus la NIBIRU aproximativ 230.000 de participanți.

Potrivit bilanțului proiectului, sezonul s-a încheiat cu zero incidente majore de securitate raportate.