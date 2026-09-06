Masa de 20.000 de persoane în București. România vrea un nou record Guinness cu o masă lungă de 5,5 kilometri

Publicat la 06.09.2026, 11:24:00

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20.000 de oameni așteaptă să se așeze la aceeași masă, pe 2 septembrie, într-o încercare inedită de a intra în Guinness World Records. „Masa Care Unește” va avea aproximativ 5,5 kilometri și se va întinde în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii. Dincolo de record, evenimentul are și o miză caritabilă- strângerea de sprijin pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România. Bucureștiul vrea să intre din nou în istoria recordurilor mondiale, iar pentru asta are nevoie de 20.000 de oameni. Pe 12 septembrie, Capitala va găzdui „Masa Care Unește”, un eveniment de amploare la care participanții vor sta simultan la o masă cu o lungime de aproximativ 5,5 kilometri. Practic, organizatorii vor să transforme centrul Bucureștiului într-o masă uriașă, la care sunt invitați oameni din toate colțurile României, dar și români și străini din diaspora.

Peste 14.000 de oameni s-au înscris deja. S-au înscris mulți din străinătate Interesul pentru eveniment este uriaș. În doar două săptămâni de la deschiderea înscrierilor, peste 14.000 de locuri au fost deja rezervate. Înscrierile continuă până la ocuparea celor 20.000 de locuri, iar participarea este gratuită, pe baza înscrierii prealabile. Se pot înscrie atât persoane individuale, cât și familii sau grupuri. Fiecare participant este important, pentru că tentativa de record presupune ca 20.000 de oameni să fie simultan la masă, în momentul verificării oficiale Guinness World Records. La înscrieri apar participanți din toate județele României. Bucureștiul conduce, însă grupuri numeroase s-au format și în Alba Iulia, Cluj-Napoca și Constanța. Unii dintre cei care vor veni în Capitală au participat și la ediția de anul trecut, organizată la Alba Iulia, când „Masa Care Unește” a stabilit un record de 2.782,96 de metri. De această dată, organizatorii vor să ducă ștacheta mult mai sus: masa din București ar urma să fie aproape de două ori mai lungă. Cel mai mare grup înscris până acum vine de la Banca de Alimente Sector 6 și numără peste 1.000 de persoane. Nici românii din diaspora nu lipsesc. Cele mai multe înscrieri din străinătate vin din Europa. În Germania s-au format deja grupuri de români, sași și germani care intenționează să vină la București special pentru eveniment. Și din Italia sunt așteptați numeroși participanți, după ce românii din diaspora și-au invitat prietenii italieni să ia parte la această experiență.

5,5 kilometri de masă în centrul Capitalei Dimensiunea evenimentului este impresionantă. Masa va avea aproximativ 5,5 kilometri, fiind amplasată în zona Pieței Constituției și pe Bulevardul Unirii. La ora 16:00 începe accesul participanților, fiecare persoană urmând să primească prin e-mail informații despre sectorul în care a fost repartizată și poarta de acces. Organizatorii pregătesc parade, momente artistice și concerte, astfel încât evenimentul să fie mai mult decât o simplă tentativă de record. Momentul-cheie al zilei va fi la ora 17:45. Atunci, cei 20.000 de participanți trebuie să fie simultan la masă pentru verificarea oficială Guinness World Records. O oră mai târziu, la 18:30, reprezentantul Guinness World Records va anunța rezultatul oficial al tentativei. Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, Bucureștiul va bifa un nou record mondial. Dincolo de cifre și de dorința de a intra în Guinness World Records, „Masa Care Unește” are o componentă caritabilă importantă. De la ora 19:00 vor începe concertele caritabile dedicate strângerii de sprijin pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Unitatea medicală ar urma să vină în sprijinul a peste 5.700 de copii în fiecare an, copii care suferă de afecțiuni psihice severe și au nevoie de tratament specializat. Participarea la eveniment este gratuită, iar donațiile pentru această cauză sunt opționale. Alexa Vîlcan, fondator Bloom The World, spune că întreaga idee a evenimentului pornește de la conceptul de comunitate și solidaritate.