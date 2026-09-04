Dana Marijuana, condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri și conducerea unei mașini sub influența substanțelor interzise

Publicat la 04.09.2026, 18:34:00

Fosta cântăreață Dana Marijuana, condamnată de Tribunalul Constanța la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri și conducerea unei mașini sub influența substanțelor interzise.

Tribunalul Constanța a decis, vineri, condamnarea fostei cântărețe Dana Marijuana la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri și pentru conducerea unei mașini în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Decizia instanței nu este definitivă.

Instanța a decis contopirea celor două pedepse, urmând ca cea care a rămas cunoscută în istoria hip-hopului sub numele de scenă Dana Marijuana, să execute o pedeapsă de cinci ani și patru luni de închisoare. Magistrații au stabilit să deducă din această pedeapsă durata reținerii, arestului preventiv și arestului la domiciliu, din data de 22 august 2024 până în prezent. În același dosar, au mai fost condamnați Cristi-Alin Neagu, la șase ani și trei luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, și Mugur-Valentin Nicula, la șase ani și patru luni de închisoare pentru aceleași infracțiuni. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă și poate fi atacată în termen de zece zile de la comunicare.