Dana Marijuana, condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri și conducerea unei mașini sub influența substanțelor interzise

Fosta cântăreață Dana Marijuana, condamnată de Tribunalul Constanța la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri și conducerea unei mașini sub influența substanțelor interzise.
Tribunalul Constanța a decis, vineri, condamnarea fostei cântărețe Dana Marijuana la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri și pentru conducerea unei mașini în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Decizia instanței nu este definitivă.
Instanța a decis contopirea celor două pedepse, urmând ca cea care a rămas cunoscută în istoria hip-hopului sub numele de scenă Dana Marijuana, să execute o pedeapsă de cinci ani și patru luni de închisoare. Magistrații au stabilit să deducă din această pedeapsă durata reținerii, arestului preventiv și arestului la domiciliu, din data de 22 august 2024 până în prezent. În același dosar, au mai fost condamnați Cristi-Alin Neagu, la șase ani și trei luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, și Mugur-Valentin Nicula, la șase ani și patru luni de închisoare pentru aceleași infracțiuni. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă și poate fi atacată în termen de zece zile de la comunicare.
Dana Marijuana a fost oprită în trafic la data de 22 august 2024, pe DN 39, în satul 2 Mai din sudul litoralului. "În urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Persoana a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise", au precizat polițiștii.
De la scena hip-hop la, artistă hand made și viața într-un container la Vama Veche. Drama care i-a schimbat radical viața
Pe numele real Dana Coteanu (46 de ani), a rămas în memoria publicului drept una dintre figurile care au contribuit la începuturile hip-hopului românesc. A intrat în lumea rapului încă din adolescență și a devenit cunoscută la jumătatea anilor ’90, în special prin colaborările cu B.U.G. Mafia și La Familia, iar piesa „Tupeu de borfaș” a devenit una dintre melodiile asociate perioadei. Cariera ei muzicală a fost însă scurtă și presărată cu momente dificile. După mai multe probleme personale și profesionale, artista a traversat perioade dificile și s-a îndepărtat treptat de muzică. În 2022, a trecut printr-o nouă lovitură devastatoare: iubitul ei, Daniel Burlacu, fost campion la arte marțiale, a murit în urma unui accident casnic. Pierderea a afectat-o profund, iar acesta a vorbit atunci public despre durerea și vinovăția pe care le-a simțit. Ulterior, Dana Marijuana s-a mutat la Vama Veche, unde a locuit o perioadă într-un container.
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