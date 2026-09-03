Andrei Ciobanu are o pasiune aparte: „La fiecare model de ghete care apare, nu există să nu le cumpăr”

Publicat la 03.09.2026, 12:03:56

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Mijlocașul Oțelului Galați, Andrei Ciobanu, este pasionat de ghetele de fotbal încă din copilărie. Fotbalistul spune că tatăl său îi cumpăra mereu ultimele modele, deși familia nu avea întotdeauna posibilități financiare. Acum, pasiunea s-a transformat într-o adevărată colecție. „Chiar mă gândeam cu colegul meu, Cosmin Dur-Bozoancă, că vorbeam într-o zi. Și când eram copil, nu aveam un salariu, nu aveam nimic. Tatăl meu mereu, nu știu de unde, făcea rost de bani și îmi cumpăra ultimele modele de ghete. Știa că sunt înnebunit după ghete și, mai ales, că știa că mă ajută pentru fotbal”, povestește Andrei Ciobanu. Șapte perechi și fiecare model nou Pasiunea nu a dispărut odată cu trecerea anilor. Din contră, fotbalistul spune că este în continuare atent la aparițiile de pe piață și nu ratează aproape niciun model nou. „Acum cred că am șapte perechi. La fiecare model care apare, nu există să nu le cumpăr”, spune mijlocașul Oțelului.

Pentru un fotbalist, ghetele nu sunt doar un echipament. Sunt unul dintre obiectele care îl însoțesc permanent pe teren, iar Ciobanu pare să fi transformat alegerea lor într-un adevărat hobby. Numărul 17, tricoul care îi poartă noroc La Oțelul Galați, Andrei Ciobanu evoluează cu numărul 17 pe tricou. Nu spune că este vorba despre o semnificație specială, însă asocierea cu cele mai bune perioade ale carierei sale l-a făcut să țină la acest număr. „Când am fost la Viitorul, am făcut cele mai bune sezoane cu numărul 17. După aia am plecat de la Viitorul, de la Farul și am schimbat numărul 17 și nu am mai avut aceleași evoluții”, explică fotbalistul. De atunci, Ciobanu a încercat să poarte din nou numărul 17 la echipele la care a ajuns, însă nu întotdeauna l-a găsit disponibil.

„Unde am fost, la ce echipă am fost, am încercat să îmi iau numărul 17, dar erau ocupate. Și acum am venit la Galați de un an de zile și l-am găsit liber. Vă dați seama că m-am bucurat și mi-am luat numărul înapoi”, mărturisește el. Iconița din vestiar și piciorul drept Pasiunea pentru fotbal vine la pachet și cu un ritual pe care mijlocașul îl respectă înaintea fiecărui meci. Ciobanu spune că păstrează mereu o iconiță în vestiar și își spune rugăciunea chiar înainte de ieșirea pe teren. „Am mereu o iconiță la mine în vestiar. Îmi spun rugăciunea înainte să ieșim pe tunel, fix înainte de meci”, povestește fotbalistul. Mai există un detaliu de la care nu se abate: primul pas pe teren îl face întotdeauna cu piciorul drept. „Și mai am un ritual, mereu pășesc cu piciorul drept pe teren”, încheie Andrei Ciobanu.