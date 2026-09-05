Charlie Ottley investește în turismul românesc. Transformă un conac sătesc vechi în pub englezesc și casă de oaspeți

Britanicul care a făcut România celebră în lume trece la business. Charlie Ottley transformă o ruină într-un pub englezesc și o casă de oaspeți. Jurnalistul, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, restaurează fostul centru de vizitare din Șirnea, satul unde s-a stabilit.
Clădirea, ajunsă aproape de ruină, va fi transformată într-un pub autentic englezesc și o casă de oaspeți. Proiectul, botezat „Kings Arms”, îi este dedicat Regelui Charles al III-lea.
Britanicul care a făcut România cunoscută în întreaga lume prin filmele sale despre natură, tradiții și gastronomie vrea acum să salveze o bucată din istoria satului românesc. Charlie Ottley (55 ani) restaurează centrul de vizitare original din satul Șirnea, județul Brașov. O clădire care ajunsese într-o stare atât de avansată de degradare încât era aproape de prăbușire. Imobilul va primi o viață complet nouă. Realizatorul vrea să-l transforme în „Kings Arms”, un pub cu specific englezesc și, în același timp, într-o casă de oaspeți pentru turiștii care ajung în această zonă a Carpaților. Noul local îi va fi dedicat Regelui Charles al III-lea, care la rândul său are proprietăți pe raza județului, cunoscut pentru pasiunea sa pentru Transilvania și pentru patrimoniul rural românesc.
De la ruină la „Kings Arms”. Proiect dedicat Regelui Charles al III-lea
Clădirea cumpărată de Charlie Ottley se afla într-o stare jalnică. Britanicul nu a vrut să o demoleze și să ridice în locul ei o construcție modernă. Planul său este unul de restaurare, cu păstrarea cât mai fidelă a caracterului tradițional al imobilului. Materialele și tehnicile folosite sunt specifice zonei, astfel încât vechea clădire să-și păstreze identitatea. Ottley descrie proiectul drept o adevărată renaștere din ruine. După finalizarea lucrărilor, turiștii vor putea intra într-un loc cu atmosferă de pub britanic, dar amplasat într-unul dintre cele mai spectaculoase sate de munte din România. Charlie Ottley a explicat că proiectul este un gest de recunoștință față de Regele Charles al III-lea și față de legătura pe care acesta o are cu România. Monarhul britanic este de mai multe decenii un promotor al patrimoniului rural și al peisajului tradițional din Transilvania. A vizitat pentru prima dată România în 1998 și a vorbit în repetate rânduri despre frumusețea satelor, biodiversitatea și arhitectura tradițională din această parte a țării.
Lucrările sunt în desfășurare, iar Charlie Ottley speră ca proiectul să fie finalizat în 2027. Dacă planurile vor fi respectate, primii turiști ar putea descoperi noul pub și casa de oaspeți în primăvara anului viitor. Locul va avea astfel o dublă poveste- una românească, prin istoria clădirii și a satului Șirnea, și una britanică, prin conceptul de cârciumă.
Charlie Ottley are o nouă viață în România. Și-a puat și cetățenia
Pentru Charlie Ottley, proiectul de la Șirnea nu este o aventură turistică izolată. Britanicul s-a mutat definitiv în România, în satul sus amintit. A cumpărat și a restaurat o fermă tradițională, continuând astfel proiectele sale dedicate conservării patrimoniului rural. În ultimii ani, Ottley a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai României în străinătate. Documentarele sale „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” au prezentat publicului internațional peisajele spectaculoase, gastronomia, tradițiile și oamenii din diferite regiuni ale țării. La sfârșitul anului 2025, Charlie Ottley a devenit oficial cetățean român.
Șirnea, sat aparținând comunei Fundata din județul Brașov, este amplasat la poalele Munților Piatra Craiului și este considerat un reper al turismului rural românesc.
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