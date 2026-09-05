Charlie Ottley investește în turismul românesc. Transformă un conac sătesc vechi în pub englezesc și casă de oaspeți

Publicat la 05.09.2026, 09:34:00

Britanicul care a făcut România celebră în lume trece la business. Charlie Ottley transformă o ruină într-un pub englezesc și o casă de oaspeți. Jurnalistul, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, restaurează fostul centru de vizitare din Șirnea, satul unde s-a stabilit.

Clădirea, ajunsă aproape de ruină, va fi transformată într-un pub autentic englezesc și o casă de oaspeți. Proiectul, botezat „Kings Arms”, îi este dedicat Regelui Charles al III-lea.

Britanicul care a făcut România cunoscută în întreaga lume prin filmele sale despre natură, tradiții și gastronomie vrea acum să salveze o bucată din istoria satului românesc. Charlie Ottley (55 ani) restaurează centrul de vizitare original din satul Șirnea, județul Brașov. O clădire care ajunsese într-o stare atât de avansată de degradare încât era aproape de prăbușire. Imobilul va primi o viață complet nouă. Realizatorul vrea să-l transforme în „Kings Arms”, un pub cu specific englezesc și, în același timp, într-o casă de oaspeți pentru turiștii care ajung în această zonă a Carpaților. Noul local îi va fi dedicat Regelui Charles al III-lea, care la rândul său are proprietăți pe raza județului, cunoscut pentru pasiunea sa pentru Transilvania și pentru patrimoniul rural românesc.