Frații Dedeman, la bătaie cu familia Trump la Cluj. Turn de 160 de metri vs. Trump Tower de 140 m

Publicat la 06.09.2026, 10:53:00

Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii rețelei Dedeman , pregătesc un proiect imobiliar spectaculos în orașul de pe Someș. Planul include un turn de până la 160 de metri și 33 de etaje, un hotel, un mall și un centru uriaș de divertisment. Dacă proiectul va fi aprobat și construit la dimensiunile propuse, Clujul ar putea avea cea mai înaltă clădire din România. După investiții de sute de milioane de euro în clădiri de birouri, hoteluri și alte proprietăți, proprietarii rețelei de bricolaj pregătesc acum unul dintre cele mai spectaculoase proiecte ale lor. Locul ales este Cluj-Napoca, iar proiectul propus în zona unui fost fostului hipermarket central are toate ingredientele unei investiții de anvergură- turn de 160 de metri, mall, hotel, birouri, apart-hotel și divertisment.

Frații Dedeman vor un turn de 160 de metri, familia Trump pregătește unul de 140 de metri

Suprafața vizată pentru prima etapă a proiectului este de aproximativ 7,7 hectare, iar conceptul central este cel de „Entertainment Mall”.

Piesa centrală a proiectului este un turn cu regim maxim de 2S+P+33, a cărui înălțime ar putea ajunge la 160 de metri. În documentația urbanistică este prevăzută o clădire cu funcțiuni de birouri și apart-hotel. Alături de turn ar urma să fie construit un hotel de până la 10 etaje, dar și un mall cu spații comerciale, servicii, activități culturale și sportive, zone de agrement și divertisment.

Ar putea deveni cea mai înaltă clădire de locuit din România

Dacă turnul va fi construit la înălțimea maximă propusă, ar ajunge la 160 de metri. Asta înseamnă că ar depăși actualul SkyTower din București, care are aproximativ 137 de metri.

Cu alte cuvinte, Cluj-Napoca ar putea lua Bucureștiului recordul pentru cea mai înaltă clădire din România. Există însă o precizare importantă: cei 160 de metri reprezintă parametrul maxim din propunerea urbanistică, nu o construcție deja autorizată. Documentația urbanistică este încă în procedură, iar varianta analizată de Comisia de Urbanism nu a primit aviz favorabil.



Frații Pavăl au cumpărat integral firma din proiect

Planurile imobiliare de la Cluj vin în contextul unei tranzacții recente. Pavăl Holding, vehiculul de investiții controlat de frații Pavăl, a preluat integral compania CNE Retail, care fusese deținută împreună cu Landis Constructions, firmă controlată indirect de antreprenorul clujean Dorin Bob. Tranzacția consolidează poziția fraților Pavăl în zona respectivă și vine după ce aceștia au obținut dreptul de utilizare a terenului pe care este pregătită dezvoltarea.

Și familia Trump va avea un turn hotel la Cluj

Coincidență, tot la Cluj există și proiectul Trump Tower, în care este implicată The Trump Organization, compania asociată familiei președintelui american Donald Trump. Proiectul prezentat la Cluj prevede un turn hotelier de 30 de etaje, cu o înălțime de aproximativ 140 de metri. În proiect este implicat și Eric Trump, fiul președintelui american. Practic, dacă ambele proiecte vor fi realizate la dimensiunile propuse, Clujul ar putea deveni orașul românesc al zgârie-norilor.

Pavăl Holding, tot mai prezent în imobiliare

Frații Pavăl au transformat în ultimii ani sectorul imobiliar într-unul dintre principalele direcții de diversificare a averii construite prin Dedeman. Una dintre cele mai importante operațiuni a fost achiziția portofoliului de birouri al CA Immo, tranzacție de aproximativ 377 de milioane de euro.

Au urmat alte investiții majore, printre care The Bridge, The Office din Cluj-Napoca, U Center și Dacia One.În paralel, frații Pavăl au intrat și pe piața hotelieră internațională, cu achiziții precum Grand Hotel Gardone din Italia și Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția.

Frații Pavăl au pornit de la Dedeman, însă businessul lor s-a extins mult dincolo de magazinele de bricolaj. Investițiile lor au ajuns în domenii precum industrie, energie, agricultură, viticultură, transport, sănătate, farmacie și tehnologie. Printre companiile și proiectele în care au interese se numără Cemacon, Promateris, Alro, Purcari Wineries, ROCA Investments, Simtel și Transport Trade Services, precum și afaceri din zona medicală și farmaceutică.