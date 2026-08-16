Amendă de până la 1.000 de euro pentru turiștii care iau pietricele de pe o plajă celebră din Grecia

Publicat la 16.08.2026, 18:18:02

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Turiștii care ajung pe una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia, una cunoscută de mulți români, trebuie să fie atenți la un detaliu aparent banal. Este strict interzis să plece acasă cu pietricele de pe plajă, iar cei care încalcă regula riscă amenzi cuprinse între 400 și 1.000 de euro. Autoritățile încearcă astfel să protejeze un peisaj natural unic. O pietricică luată ca amintire din vacanță poate părea un gest nevinovat. Pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Grecia, însă, un astfel de „suvenir” îi poate costa scump pe turiști. Este vorba despre Lalaria Beach, de pe insula Skiathos, celebră pentru pietricelele sale albe și perfect rotunjite, apa limpede și stâncile spectaculoase. Autoritățile locale au interzis îndepărtarea pietrelor de pe plajă, iar amenzile pot ajunge la 1.000 de euro. Regula nu este una nouă, ci face parte de mai mulți ani din măsurile de protecție a zonei. Site-ul oficial al municipalității Skiathos precizează în prezent că îndepărtarea pietricelelor de la Lalaria este strict interzisă.

Pietricelele care au dat numele plajei Lalaria se află în partea de nord-est a insulei Skiathos și este una dintre cele mai spectaculoase plaje din Sporade. Locul este cunoscut pentru pietricelele albe, rotunjite, denumite local „lalaria”. Potrivit municipalității, acestea s-au format în timp sub acțiunea mării și a vântului asupra stâncilor albe din zonă și acoperă întinderea plajei. Plaja este accesibilă doar pe mare, cu ambarcațiuni care pleacă din portul Skiathos, iar accesul depinde de condițiile meteo și de starea mării. În peisaj se remarcă și celebra „Tripia Petra”, o formațiune stâncoasă naturală cu o deschidere spectaculoasă (FOTO)

„Ia o fotografie, nu o pietricică!” Problema a apărut după ce turiștii au început să ia tot mai multe pietricele acasă. În 2014, Asociația Culturală „Skiathos” a solicitat Autorității Portuare să ia măsuri pentru protejarea plajei. A fost emisă o interdicție privind îndepărtarea pietricelelor, însoțită de sancțiuni. În 2018, autoritățile locale au intensificat campania de informare, sub mesajul devenit celebru: „Take a picture, not a pebble – Save Lalaria Beach”.Panouri de avertizare au fost amplasate pe plajă și pe ambarcațiunile care transportă turiștii către Lalaria.Motivul este simplu: fiecare pietricică luată de un turist pare nesemnificativă, însă mii de vizitatori care fac același lucru pot modifica în timp aspectul plajei. Amenzi de până la 1.000 de euro Potrivit informațiilor publicate de autoritățile locale, încălcarea interdicției poate atrage amenzi între 400 și 1.000 de euro. Acest interval este documentat în instrucțiunile Autorității Portuare din Skiathos și este menționat și de site-ul oficial al aeroportului insulei. Prin urmare, un turist care pune în bagaj câteva pietricele albe „pentru amintire” riscă să transforme o vacanță de vis într-una extrem de costisitoare. Și regula nu este una simbolică. În trecut, autoritățile au făcut verificări în rândul turiștilor care ajungeau la plajă cu ambarcațiunile. A fost nevoie chiar și de o cutie pentru pietricelele returnate Campania de protejare a Lalaria a mers și mai departe. La aeroportul din Skiathos, devenit faimos datorită aterizărilor și decolărilor spectaculoase, a fost instalată o cutie specială în care turiștii puteau lăsa pietricelele luate din greșeală sau ca suvenir înainte de a pleca de pe insulă .