Bilanț NIBIRU- 1 milion de vizite în mai puțin de o lună! Cum a reușit noua „stațiune a distracției” să schimbe litoralul. Selly: „Realitatea a depășit în multe privințe planurile”

Publicat la 19.08.2026, 13:02:15

Cu o investiție colosală, care se va ridica treptat la 50 de milioane de euro, noua destinație creată de discretul businessman din domeniul muzical internațional și imobiliar Ștefan Lucian Gîtiță își propune să ajungă la peste 2 milioane de vizite în primul sezon și pregătește deja planurile pentru 2027.

NIBIRU, proiectul de entertainment dezvoltat între Costinești și Tuzla, despre care puțini au crezut că va face turiștii să migreze spre această zonă a litoralului, a ajuns la pragul de 1 milion de vizite la începutul lunii august, după numai 24 de zile de funcționare.

La începutul verii, NIBIRU era, pentru mulți, doar un proiect fictiv, prezentat prin randări (vizualizări 3D) și planuri ambițioase trîmbițate. După prima săptămână de funcționare, noua destinație de pe litoral a trecut deja testul publicului. Potrivit bilanțului prezentat public de Selly, NIBIRU a depășit 1 milion de vizite în primele 24 de zile de funcționare. Iar ținta pentru întregul sezon este de 2 milioane de vizite. Selly vorbește despre ceea ce consideră a fi una dintre principalele confirmări ale conceptului -”NIBIRU nu este perceput doar ca un loc unde mergi la un concert, ci începe să funcționeze ca o destinație în sine”.

Andrei Șelaru, „Selly” , asociat al proiectului și imaginea comunicării grandiosului eveniment care a concentrat distracția de pe litoral într-o singură platformă, face bilanțul primelor săptămâni și vorbește despre impactul asupra litoralului, lecțiile învățate și planurile de dezvoltare.

În momentul în care proiectul a fost pus pe hârtie, provocarea principală era transformarea conceptului într-un spațiu capabil să primească zeci de mii de oameni. Selly spune că rezultatele din primele săptămâni i-au confirmat așteptările și, în anumite privințe, chiar le-au depășit.

Ideea de la care a pornit NIBIRU a fost aceea de a construi mai mult decât un festival sau un club sezonier. Conceptul a fost gândit ca un ecosistem de entertainment, care să poată deveni el însuși un motiv pentru care oamenii să își planifice vacanța pe litoral.

Potrivit influencerului, acest lucru se vede deja în comportamentul publicului. Sunt oameni care își aleg perioada concediului în funcție de programul NIBIRU și vizitatori care revin de mai multe ori într-o vară pentru că găsesc de fiecare dată experiențe diferite.

Întregul spațiu a fost gândit după modelul unui minioraș, în care fiecare zonă are o funcție precisă. Promenada centrală, cu acces gratuit și spectacole live, festivalurile tematice, zonele pentru familii, „berăria concertistică”, comedy club-ul, fashion district-ul, supermarketul care și-a făcut loc între magazine și parcul de distracții sunt doar câteva dintre componente.

În această construcție, publicurile nu trebuie să se excludă reciproc. O familie poate petrece după-amiaza în zona de distracții, în timp ce seara părinții pot merge la un concert, la comedy club sau la un eveniment de la arena principală.

„NIBIRU nu are un singur public-țintă”, este concluzia lui Selly. Conceptul urmărește să aducă laolaltă mai multe generații și comunități într-un singur spațiu.

„Litoralul românesc avea nevoie de un astfel de proiect”

În opinia lui Selly, una dintre problemele litoralului românesc era că turiștilor le lipseau motivele pentru a rămâne aici mai mult timp. ”Nu este vorba- spune el - ”doar despre numărul hotelurilor sau al unităților de cazare, ci despre ceea ce poate face un turist după ce ajunge la mare. În ultimii ani, o parte dintre români au preferat să își cheltuiască banii în Grecia, Turcia, Spania sau Italia, iar explicația nu ține exclusiv de plaje și cazare”. Potrivit lui Selly, aceste destinații au reușit să ofere un produs turistic complet, în care divertismentul joacă un rol important.

NIBIRU a reușit cu succes să introducă aceeași logică și pe litoralul românesc. O seară completă, cu transport asigurat, spectacolele de pe promenadă, mâncare și băuturi, poate costa în jur de 100-150 de lei, potrivit estimărilor prezentate de Selly.

Vară cu peste 150 de evenimente

NIBIRU nu se bazează pe un singur tip de public, așa cum s-a întâmplat în cazul festivalului Beach Please!, și nici pe un singur gen muzical. Printre experiențele pregătite se numără Circus of Wonders, Neon Asia, Velvet Cabaret, Barrio Carnaval, Summer Disco Love și Worlds of NIBIRU. Lor li se adaugă ecranul MINA, cu proiecții imersive, Muzeul Planetelor, parcul de distracții, Hype Play, zona de gaming, terenurile de padel și concertele live din Berăria NIBIRU.

Ideea este ca, chiar dacă fluxurile de turiști se schimbă săptămânal, fiecare săptămână să ofere un motiv diferit pentru revenire.

Ce schimbări pregătește NIBIRU pentru 2027

Deși primul sezon nu s-a încheiat încă, organizatorii lucrează deja la ediția din 2027. Una dintre priorități este îmbunătățirea accesului, prin mai multe puncte de intrare și o organizare mai bună a parcărilor. Un alt plan este dezvoltarea unor pachete turistice complete, care să combine cazarea, transportul și accesul la evenimente. Mai mult, Selly spune că se analizează inclusiv posibilitatea ca NIBIRU să nu mai fie exclusiv o destinație de vară. Evenimentele concertistice de primăvară, inclusiv cele din perioada 1 Mai, și cele de toamnă ar putea prelungi perioada în care proiectul este activ și ar putea transforma zona într-o destinație de entertainment pentru mai multe luni din an.

Ținta pe termen lung- turiști din Europa și Asia

Planul NIBIRU nu se limitează la publicul român. Selly spune că proiectul a început deja să atragă turiști din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și Grecia, iar obiectivul este ca această listă să crească. Diversificarea festivalurilor este una dintre strategiile prin care organizatorii vor să atragă comunități internaționale. Pe termen lung, obiectivul este ca proiectul să contribuie la dezvoltarea întregii zone de litoral și să transforme România într-o destinație estivală mai competitivă îla malul Mării Negre. În viziunea sa, NIBIRU poate genera investiții, parteneriate și noi evenimente în jurul său, contribuind la creșterea duratei sejururilor și la diversificarea turismului.

Retrograde, ultimul mare festival al sezonului

NIBIRU va încheia sezonul cu Retrograde, programat în perioada 28-30 august, la NIBIRU Arena.

Festivalul este construit în jurul nostalgiei anilor 2000 și aduce pe litoral nume mari ale industriei muzicale, precum Timbaland, Busta Rhymes și Fat Joe. Este, practic, o întoarcere la perioada în care hiturile acestor artiști dominau posturile muzicale și MTV.