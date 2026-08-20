Blackout în Promenada Mall, în mijlocul zilei -VIDEO! Pană uriașă de curent în Capitală! Magazinele au fost închise de frica întunericului și a hoților

Publicat la 20.08.2026, 17:25:00

Situația i-a luat prin surprindere și pe angajații mall-ului de pe Bulevardul Barbu Văcărescu. În doar câteva momente, un centru comercial aglomerat s-a transformat într-un spațiu cufundat în întuneric, în care clienții au fost nevoiți să se orienteze cu ajutorul lanternelor telefoanelor mobile.

Pană generală de curent în Promenada Mall , în mijlocul zilei. Sute de oameni au căutat cu dificultate ieșirile din centrul comercial, în beznă, după ce alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă. Magazinele au fost evacuate, iar cei care au rămas blocați în lifturi au fost scoși după minute bune de așteptare, cu ajutorul unor sisteme auxiliare.

Pe lângă disconfortul și panica produse în rândul clienților, blackout-ul a avut și un impact direct asupra magazinelor. Sistemele electronice de vânzare au fost paralizate, iar comercianții nu au mai putut procesa normal plățile. Repornirea și reîncărcarea sistemelor a necesitat apoi zeci de minute, ceea ce a prelungit blocajul / VIDEO!

În contextul caniculei și al lucrărilor de extindere desfășurate în zonă, rămâne de stabilit ce a provocat exact întreruperea alimentării cu energie electrică. Cert este că efectele penei de curent au fost resimțite imediat în întregul centru comercial.

Sute de oameni, în întuneric. Clienții orbecăiau după ieșiri

Imaginile de la fața locului surprind coridoare cufundate în întuneric și clienți care folosesc lanternele telefoanelor mobile pentru a se putea deplasa și pentru a găsi ieșirile.

În lipsa iluminatului obișnuit, oamenii au încercat să se orienteze cum au putut, în timp ce personalul mall-ului a intervenit pentru evacuarea magazinelor și gestionarea situației.

Pana de curent a afectat nu doar iluminatul. Oprirea alimentării cu energie a dus la blocarea sistemelor de plată, a unor instalații și echipamente din magazine, precum și a instalațiilor de refrigerare.

Blackout-ul de la Promenada Mall are loc în contextul unei pene de curent de amploare care afectează joi după-amiază mai multe zone din București. Problemele cu alimentarea cu energie electrică au fost raportate inclusiv în zona Aeroportului Internațional Henri Coandă – Otopeni, unde efectele avariei sunt deja resimțite. Deocamdată, nu au fost anunțate probleme privind desfășurarea activității aeroportuare, iar operatorul de energie electrică nu a oferit încă informații oficiale despre cauza întreruperii și nici despre numărul exact al consumatorilor afectați.

Pana de curent s-a extins în mai multe zone din București, iar efectele au ajuns inclusiv la Aeroportul Otopeni. Cauza avariei și numărul consumatorilor afectați nu au fost încă anunțate oficial

Pentru comercianți, fiecare minut de întrerupere a însemnat vânzări pierdute și sisteme care au trebuit repornite după revenirea energiei. Pentru clienți, blackout-ul a însemnat minute de incertitudine, coridoare întunecate și căutarea ieșirilor la lumina telefoanelor.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea marilor centre comerciale în cazul unei întreruperi bruște a alimentării cu energie electrică, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme și consum ridicat de electricitate.

VIDEO& FOTO Money.ro

”Astăzi, 20 august, în jurul orei 16:24, s-a produs o avarie în rețeaua de distribuție a energiei electrice care alimentează zonele Pipera și Aviației din București și orașul Otopeni, județul Ilfov. Echipele Rețele Electrice România au reconfigurat rețeaua pentru a alimenta clienții din alte surse, astfel încât, în mai puțin de 5 minute, clienții casnici afectați aveau din nou energie electrică.”, au transmis într-un comunicat Rețele Electrice România.





