Canada vrea în UE. Mark Carney ia în calcul un statut de „membru asociat”

Publicat la 13.09.2026, 15:42:06

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Canada analizează o apropiere fără precedent de Uniunea Europeană, inclusiv posibilitatea de a deveni „membru asociat” al blocului comunitar. Premierul Mark Carney caută relații economice și strategice mai strânse cu Europa, într-un moment în care conflictul comercial cu Statele Unite determină Ottawa să își diversifice parteneriatele. Potrivit The Wall Street Journal, oficiali canadieni și europeni discută deja posibilitatea creării unui asemenea statut, iar UE ar fi deschisă ideii. Nu este vorba despre aderarea Canadei la Uniunea Europeană, ci despre un model de asociere care ar putea permite o integrare mult mai profundă în anumite domenii. Canada și UE discută libera circulație în sectoare strategice Una dintre variantele aflate în discuție vizează facilitarea circulației bunurilor, serviciilor și angajaților canadieni implicați în lanțuri de aprovizionare considerate strategice.

Printre domeniile vizate se află energia, inteligența artificială, apărarea și mineralele critice. Potrivit WSJ, discuțiile ar putea duce, în anumite sectoare, la o integrare atât de strânsă încât granița economică a Uniunii Europene să fie, practic, extinsă către Canada. Ottawa și Bruxelles discută și proiecte comune de infrastructură. Printre acestea se află instalarea de cabluri submarine, construirea unor centre de date, dezvoltarea unor soluții de stocare în cloud și crearea unor noi rețele de sateliți. Toate aceste proiecte ar putea susține, inclusiv prin infrastructură, transportul energiei canadiene către Europa.

Carney discută inclusiv despre dreptul canadienilor de a lucra în Europa Premierul Mark Carney a purtat discuții regulate cu lideri europeni despre apropierea dintre Canada și UE. Unul dintre interlocutorii săi principali este președintele Franței, Emmanuel Macron. Cei doi urmează să se întâlnească la sfârșitul lunii, iar pe agenda discuțiilor se află inclusiv posibilitatea ca cetățenii canadieni să poată locui și lucra în Uniunea Europeană fără viză, potrivit WSJ. O asemenea măsură ar reprezenta un pas mult mai ambițios decât actualele relații comerciale dintre Canada și UE. Războiul comercial cu SUA accelerează apropierea de Europa Schimbarea de orientare a Canadei are loc pe fondul deteriorării rapide a relației cu Statele Unite. Relațiile dintre Ottawa și Washington s-au tensionat puternic după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă la începutul anului 2025. Disputele comerciale și politice au dus la impunerea unor tarife care afectează comerțul transfrontalier în valoare de zeci de miliarde de dolari. Pentru Canada, dependența de piața americană devine astfel un risc strategic. Apropierea de Europa oferă o alternativă și, în același timp, creează acces la o piață uriașă pentru resursele și tehnologia canadiană. Energia, mineralele critice, apărarea și inteligența artificială sunt exact domeniile în care atât Canada, cât și Europa încearcă să își reducă dependențele externe. Un proiect ambițios, dar greu de pus în practică Crearea unui statut de „membru asociat” pentru Canada ar fi însă un proces complicat. UE nu are în prezent un asemenea statut pentru o țară atât de îndepărtată și de mare importanță economică și strategică. Chiar și acordul comercial dintre Canada și UE, un obiectiv mult mai modest, a întâmpinat dificultăți politice. Acordul a fost încheiat în urmă cu mai bine de un deceniu și aplicat provizoriu în urmă cu nouă ani, însă unele state membre nu l-au ratificat nici până în prezent. Acest precedent arată cât de dificil ar putea fi de construit o relație și mai profundă. Deocamdată, statutul de „membru asociat” rămâne o idee analizată de Ottawa și Bruxelles, nu o decizie adoptată. Dacă proiectul va avansa, însă, el ar putea transforma radical relația dintre Canada și Europa și ar transmite un mesaj geopolitic puternic: pe măsură ce relația cu Washingtonul se complică, Ottawa caută în Europa un nou pilon economic și strategic.