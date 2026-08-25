Ce sunt titlurile de stat Fidelis și cum le cumperi

Publicat la 25.08.2026, 10:11:09

Programul Fidelis are o particularitate importantă față de alte forme de economisire: titlurile sunt listate la Bursa de Valori București (BVB). Astfel, investitorul poate să le păstreze până la scadență sau să le vândă înainte de termen, prin intermediul unui broker sau al unei bănci care oferă acces la bursă.

Titlurile de stat Fidelis sunt instrumente financiare emise de Ministerul Finanțelor pentru persoanele fizice. Prin cumpărarea lor, investitorul împrumută practic bani statului, iar în schimb primește o dobândă fixă, plătită anual, până la scadența titlurilor.

Randamentul unui titlu Fidelis poate proveni din două surse.

Este important de reținut că dobânda nu este aceeași la fiecare ediție Fidelis. Ministerul Finanțelor poate modifica atât maturitățile disponibile, cât și dobânzile și condițiile de subscriere. De aceea, înainte de o investiție trebuie consultat prospectul și termenii finali ai emisiunii respective.

De exemplu, o emisiune lansată în iulie 2026 a inclus titluri în lei cu scadențe în 2028, 2030 și 2036, precum și titluri în euro cu scadențe în 2029, 2031 și 2036. Dobânzile au variat în funcție de emisiune, de la 3,90% la 7,55% pe an.

Titlurile sunt emise atât în lei, cât și în euro. În prospectul programului, valoarea nominală este de 100 de lei pentru titlurile denominate în lei și de 100 de euro pentru cele denominate în euro. Sunt titluri cu dobândă fixă anuală.

Prima este dobânda, sau cuponul. Dacă, de exemplu, un investitor deține titluri în valoare nominală de 10.000 de lei cu o dobândă de 7% pe an, cuponul anual este de 700 de lei, presupunând că titlurile sunt păstrate în condițiile emisiunii.

A doua sursă poate fi diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare. După listarea la BVB, prețul titlurilor poate varia. Dacă un investitor vinde înainte de scadență, poate obține un câștig sau poate suporta o pierdere de capital, în funcție de prețul de piață.

Veniturile din dobânzi și câștigurile de capital aferente titlurilor de stat Fidelis sunt, potrivit informațiilor publicate de BVB pentru emisiunile din 2026, neimpozabile.

Cum cumperi Fidelis în oferta primară

Cea mai simplă modalitate de a cumpăra titluri Fidelis este în perioada în care Ministerul Finanțelor derulează o ofertă publică.

Pașii sunt, în esență, următorii:

1. Verifici oferta disponibilă.

Înainte de a investi, trebuie analizate moneda, dobânda, scadența, valoarea minimă a subscrierii și celelalte condiții din prospect.

2. Alegi un intermediar.

Subscrierea se face prin intermediarii autorizați care participă la oferta respectivă. În funcție de ediție, lista poate include bănci și societăți de brokeraj.

3. Plasezi ordinul de subscriere.

Investitorul indică emisiunea dorită și suma pe care vrea să o investească, respectând pragul minim stabilit pentru respectiva tranșă.

4. Achită suma subscrisă.

În oferta primară, prețul de emisiune este, în mod obișnuit, 100% din valoarea nominală. De exemplu, un titlu cu valoarea nominală de 100 de lei este subscris la 100 de lei.

5. Titlurile sunt listate la BVB.

După încheierea ofertei și emiterea titlurilor, acestea sunt admise la tranzacționare. Din acel moment, investitorii pot cumpăra sau vinde titlurile pe piața secundară.

Poți cumpăra Fidelis și după încheierea ofertei

Un avantaj important al programului Fidelis este că investiția nu trebuie făcută neapărat în perioada ofertei.

După listarea la Bursa de Valori București, titlurile pot fi tranzacționate în ședințele de bursă. Pentru aceasta este necesar un cont de tranzacționare deschis la o bancă sau la o societate de brokeraj autorizată.

În acest caz, investitorul nu mai cumpără titlurile direct de la Ministerul Finanțelor, ci de la un alt investitor care dorește să le vândă.

Aici apare o diferență importantă față de oferta primară: prețul de piață nu este neapărat egal cu valoarea nominală.

Dacă dobânzile din piață se modifică sau se schimbă percepția investitorilor asupra condițiilor de finanțare, prețul unui titlu Fidelis poate urca sau coborî. Prin urmare, cine cumpără de pe bursă trebuie să analizeze nu doar cuponul, ci și prețul la care cumpără și randamentul până la scadență.

Ce se întâmplă dacă ai nevoie de bani înainte de scadență?

Fidelis nu obligă investitorul să păstreze titlurile până la maturitate. Acesta le poate vinde pe BVB înainte de scadență, dacă există contraparte în piață și ordinul poate fi executat.

Însă vânzarea anticipată poate avea un rezultat diferit de simpla încasare a valorii nominale la scadență. Dacă prețul de piață este sub prețul de achiziție, investitorul poate marca o pierdere de capital. Invers, dacă prețul este mai mare, poate obține un câștig.

De aceea, faptul că Fidelis este un instrument cu dobândă fixă nu înseamnă că valoarea investiției este constantă în orice moment.

Lei sau euro?

Fidelis permite investitorilor să aleagă între emisiuni denominate în lei și emisiuni denominate în euro.

Alegerea monedei trebuie să țină cont de obiectivul investiției. Pentru cine are cheltuieli și economii în lei, o emisiune în lei elimină riscul valutar aferent unei investiții în euro. În schimb, pentru un investitor care economisește în euro sau are în perspectivă cheltuieli în această monedă, titlurile Fidelis în euro pot fi o alternativă de luat în calcul.

Dobânda trebuie analizată însă împreună cu moneda investiției. O dobândă mai mare în lei nu înseamnă automat un randament superior pentru cineva care își măsoară economiile în euro.

Fidelis versus depozit bancar

Fidelis și depozitele bancare sunt produse diferite, chiar dacă ambele pot fi utilizate pentru obținerea unui venit din dobândă.

La Fidelis, investitorul deține un titlu de creanță emis de stat și are posibilitatea de a-l tranzacționa la bursă. La un depozit, banii sunt plasați la o bancă, iar retragerea înainte de termen poate avea condiții specifice produsului.

Un alt element distinctiv al Fidelis este posibilitatea de a obține un câștig sau o pierdere din variația prețului de piață. Această caracteristică nu există în aceeași formă la un depozit bancar.

Prin urmare, comparația nu ar trebui făcută doar pe baza dobânzii afișate. Contează și perioada pentru care sunt investiți banii, lichiditatea, riscul, moneda și regimul fiscal.

Fidelis versus Tezaur

Fidelis este adesea comparat cu programul Tezaur, deoarece ambele sunt programe prin care statul se împrumută de la populație.

Diferența majoră este mecanismul de tranzacționare. Fidelis este listat la Bursa de Valori București, în timp ce titlurile Tezaur sunt destinate subscrierii prin canalele specifice programului, inclusiv Trezoreria, Poșta Română și, pentru anumite emisiuni, platforma Ghișeul.ro.

Pentru un investitor care pune accent pe posibilitatea de a vinde înainte de scadență prin piața bursieră, Fidelis are un avantaj evident. În schimb, alegerea dintre cele două programe depinde de condițiile fiecărei emisiuni și de nevoile investitorului.

La ce trebuie să fii atent înainte să cumperi

Chiar dacă titlurile de stat sunt în general percepute ca instrumente cu risc relativ redus, Fidelis nu este lipsit de riscuri.

În primul rând, există riscul de preț. Dacă vinzi înainte de scadență, prețul poate fi mai mic decât cel la care ai cumpărat.

În al doilea rând, există riscul de lichiditate. Faptul că un titlu este listat la bursă nu garantează că îl vei putea vinde imediat la prețul dorit.

Pentru emisiunile în euro apare și riscul valutar, dacă obiectivele tale financiare sunt în lei.

De asemenea, trebuie verificată întotdeauna scadența. O dobândă atractivă nu compensează neapărat faptul că banii ar putea fi blocați într-o investiție pe o perioadă mai lungă decât cea potrivită pentru obiectivele tale.

Ce trebuie să reții

Fidelis reprezintă o modalitate prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, în lei sau euro, cu dobândă fixă și cu posibilitatea de tranzacționare la Bursa de Valori București.

Cumpărarea se poate face în două momente: în oferta primară, printr-un intermediar autorizat, sau după listare, printr-un cont de tranzacționare, la prețul disponibil în piață.

Pentru investitor, cele mai importante elemente de verificat înainte de subscriere sunt dobânda, scadența, moneda, suma minimă, condițiile emisiunii și posibilitatea de a avea nevoie de bani înainte de maturitate.

Întrucât condițiile se schimbă de la o ediție la alta, decizia de investiție ar trebui luată pe baza prospectului și a termenilor finali ai emisiunii disponibile la momentul cumpărării, nu pe baza dobânzilor sau condițiilor unei ediții anterioare.

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